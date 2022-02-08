تفاصيل طرح «الإسكان» لوحدات إدارية ومحلات وصيدليات للبيع بـ3 مدن

أعلنت وزارة الإسكام متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، في بيان رسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن طرحها لعدد من المحلات التجارية والوحدات الإدارية والتجارية والصيدليات في عدد 3 من المدن الجديدة للبيع في مزاد علني، وتستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة لما طرحته وزارة الإسكان.

تفاصيل طرح الإسكان لمحلات تجارية ووحدات إدارية للبيع

1 - طرح عدد 45 محلا تجاريا مع عدد 6 وحدات إدارية، بالإضافة إلى صيدليتين ومخبز.

2 - هذا الطرح في 3 مدن جديدة وهم السادات، و15 مايو، وأسوان الجديدة.

3 - البيع من خلال مزاد علني.

4 - إتاحة كل كراسات الشروط والمواصفات في مقرات أجهزة المدن التي طرح بها كل من المحال والوحدات والصيدليات.

5 - الطرح ضمن سعي وزارة الإسكان من أجل توفير مختلف الخدمات، مع فرص العمل داخل المدن الجديدة، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستهدفة.

مدينة أسوان الجديدة: 15 محلا تجاريا و6 وحدات إدارية

ووفقا لجهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، فإنه تم طرح عدد 15 محلا تجاريا بمساحة 22 مترا مربعا، مع عدد 6 وحدات إدارية ومهنية بمساحة 57 مترا مربعا للوحدة الواحدة، وذلك في عمارات الإسكان الاجتماعي داخل كل من الحيين الثاني والثالث في المدينة، من خلال البيع بالمزاد العلني، وذلك يوم الأحد الموافق 22 من شهر فبراير الجاري.

مدينة 15 مايو: 18 محلا تجاريا ومخبزا

حسب ما أعلنه جهاز تنمية مدينة 15 مايو، فإنه تم طرح عدد 18 محلا تجاريا مع مخبز، وذلك بمساحات تتراوح من 12 مترا مربعا وحتى 74 مترا مربعا، بمناطق مختلف بها، من خلال البيع بمزاد علني في يوم الإثنين الموافق 7 من شهر مارس المقبل.

مدينة السادات: 12 محلا تجاريا وصيدليتين

وأعلن جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم طرح عدد 12 محلا تجاريا مع صيدليتين، من خلال مساحات تتراوح من (15 مترا إلى 40 مترا، وذلك أسفل عمارات الإسكان الاجتماعي في كل من حي النور، وحي الفردوس، وعن طريق البيع في المزاد العلني في يوم الأحد الموافق 13 من شهر مارس المقبل.