تعيينات حكومية في 8 محافظات.. الإسكان تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجة وزارة الإسكان لشغل العديد من الوظائف في 8 محافظات هي «شمال سيناء والأقصر وبورسعيد والإسماعيلية وكفر الشيخ وأسيوط والفيوم وجنوب سيناء».

الوظائف المطلوبة في محافظات الأقصر وشمال سيناء وبورسعيد

-وكيل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظات شمال سيناء والأقصر وبورسعيد

-الجهة طالبة الإعلان: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

-المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

-المجموعة النوعية: الوظائف القيادية

-الجهة التابع لها: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

-وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة في الدرجة الثانية على قمة وظائف المديرية من المستوى الأول، ويعمل شاغل الوظيفة تحت الإشراف العام لمدير المديرية وتختص الوظيفة بالإشراف على أعمال التنظيم والتخطيط العمراني والإسكان وعلى تنفيذ الخطة بالمرافق.

- المحافظات الموزعة بها الوظيفة: شمال سيناء - الأقصر - بورسعيد

- المهارات المطلوبة

-المهارات الأساسية: مؤهل هندسي عال مناسب وقدرة عالية على القيادة والتوجيه

- المهارات الفنية: اجتياز الدورات التدريبية المتاحة

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول «أ»، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين للوظائف

كما تضمن الإعلان عن الوظائف عبر البوابة عن أهم الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف والتي جاءت كما يلي :

- شروط المؤهل: مؤهل هندسي مناسب

- المستندات المطلوبة:

1- بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك.

2- بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها

3- بيان بمقترحات تطوير الجهة المتقدم إليها وعدد 6 صور شخصية 4*6 وصورة البطاقة الشخصية

- تدرج جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة

- بيانات الإعلان

- حالة الوظيفة: وظيفة خالية

- بداية الإعلان:2022/02/01

- نهاية الإعلان:2022/03/03

- العدد المطلوب:3

- بيانات الاتصال: تقدم الطلبات شخصياً علي النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمـعلن عنهـا بالأمـانة الفنيـة للجنـة الدائمـة للوظـائف القيــادية بالـدور الثاني عشـر بمقـر الـوزارة الكـائن في 1 شارع إسماعيل أباظة – القصر العيني – القاهرة .

وظائف بمحافظات الإسماعيلية وكفر الشيخ وأسيوط

كما تضمن الإعلان وظائف خالية أخرى منها مدير عام مديرية الإسكان والمرافق، بمحافظات «الإسماعيلية وكفر الشيخ وأسيوط»، على النحو التالي:

- بيانات الوظيفة

- الجهة طالبة الإعلان: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

- المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

- المجموعة النوعية: الوظائف القيادية

- الجهة التابع لها: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

- وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة في الدرجة الثانية على قمة وظائف المديرية من المستوى الأول ويعمل شاغل الوظيفة تحت الإشراف العام لمدير المديرية وتختص الوظيفة بالإشراف على أعمال التنظيم والتخطيط العمراني والإسكان وعلى تنفيذ الخطة بالمرافق

- المحافظات الموزعة بها الوظيفة: أسيوط - الإسماعيلية - كفر الشيخ

- المهارات الأساسية:

- مؤهل هندسي عال مناسب وقدرة عالية على القيادة والتوجيه

- المهارات الفنية:

1- اجتياز الدورات التدريبية المتاحة

2 -سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول «أ»، أو قضاء مدة كليه مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط التقدم

- مؤهل هندسي مناسب

- المستندات المطلوبة:

1- بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك

2- بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها

3- بيان بمقترحات تطوير الجهة المتقدم إليها

4-عدد 6 صور شخصية 4*65) وصورة البطاقة الشخصية

5- تعد جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.

- بيانات الإعلان

- حالة الوظيفة: وظيفة خالية

- بداية الإعلان:2022/02/01

- نهاية الإعلان:2022/03/03

- العدد المطلوب:3

-بيانات الاتصال: تقدم الطلبات شخصياً علي النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمـعلن عنهـا بالأمـانة الفنيـة للجنـة الدائمـة للوظـائف القيــادية بالـدور الثاني عشـر بمقـر الـوزارة الكـائن في 1 شارع إسماعيل أباظة – القصر العيني – القاهرة.

وظيفة مدير عام مديرية الإسكان بمحافظتي الفيوم وجنوب سيناء

تضمن الإعلان عن وظائف مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بمحافظتي الفيوم و جنوب سيناء وجاءت ضوابطه وقواعده والشروط المطلوبة على النحو التالي:

-بيانات الوظيفة

-الجهة طالبة الإعلان: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

-المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

-المجموعة النوعية: الوظائف القيادية

-الجهة التابع لها: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

-وصف الوظيفة: تقع الوظيفة على قمة وظائف مديرية الإسكان والمرافق من المستوى الأول (العالية) ويختص شاغلها باقتراح خطة الإسكان بالمحافظة على ضوء السياسة العامة ووضع الخطط التنفيذية لها والإشراف على تنفيذها ويعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه العام للمحافظ المختص وفقا للسياسة العامة للدولة ويقوم شاغلها بالإشراف على أعمال الإدارات بالمديرية

- المحافظات الموزعة بها الوظيفة: الفيوم - جنوب سيناء

- المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: مؤهل هندسي عالي مناسب وقدرة عالية على القيادة والتوجيه

- المهارات الفنية: اجتياز الدورات التدريبية المتاحة

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط التقدم للوظيفة

- مؤهل هندسي مناسب

- المستندات المطلوبة:

1- بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك

2- بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها

3- بيان بمقترحات تطوير الجهة المتقدم إليها

4- عدد 6 صور شخصية 4*65) وصورة البطاقة الشخصية

- تعتبر جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.

- بيانات الإعلان

-حالة الوظيفة: وظيفة خالية

-بداية الإعلان:2022/02/01

-نهاية الإعلان:2022/03/03

-العدد المطلوب:2

- بيانات الاتصال: تقدم الطلبات شخصياً علي النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمـعلن عنهـا بالأمـانة الفنيـة للجنـة الدائمـة للوظـائف القيــادية بالـدور الثاني عشـر بمقـر الـوزارة الكـائن في 1 شارع إسماعيل أباظة – القصر العيني – القاهرة.