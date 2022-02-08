مع اقتراب بدء حجز وحدات الإسكان المتوسط.. كيف تستفيد من التمويل العقاري؟

أيام قليلة متبقية على بدء الحجز في واحدة من أكبر الطروحات لوحدات الإسكان المتوسط (سكن مصر، ودار مصر، وجنة)، إذ أعلنت وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية طرح وحدات إسكان متوسط في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

على أن يبدأ الحجز لتلك الوحدات في 15 فبراير حتى 8 مارس، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة قدرها 8% وفترة سداد تصل لـ30 عامًا.

كيف تستفيد من مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل؟

وحدد البنك المركزي مجموعة من المعايير والشروط التي يجب أن تتوفر المتقدم لكي يتمكّن متوسطي الدخل من الاستفادة من المبادرة وجاءت تلك الشروط كالتالي:-

1. يجب ألا يزيد الدخل الشهري على 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

2. لابد من دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.

3. وفيما يخص الوحدات التي يزيد سعرها على 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيجب دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

الأوراق المطلوبة لمبادرة التمويل العقاري

1. صورة بطاقة الرقم القومي.

2. شهادات ميلاد الأبناء تحت سن 16 سنة و صورة بطاقات الرقم القومي للأبناء سارية للأبناء فوق الـ16 سنة.

3. شهادة الوفاة للأرامل.

4. برنت معاش للمتقاعدين.

5. مفردات مرتب بالداخل الصافي + الحوافز للموظفين القطاع الخاص والعام.

6. بيان نفقة للمطلقات من خلال حكم محكمة.

7. وثيقة الزواج للمتزوجين.

8. خطاب من مالك الشقة يوضح السعر المطلوب ومرفق به جميع أوراق الملكية

9. وثيقة الطلاق للمطلقات.

10. إيصالات مرافق حديثة للشقة المطلوب تمويلها.