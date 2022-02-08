المشدد 5 سنوات لشاب ضرب والده المسن في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة اثنين من أقاربه «أولاد أخواله»، بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة الاعتداء بالضرب على والد الأول.

اعتداء ابن على والده بالضرب

تعود أحداث القضية رقم 10374 لسنة 2021 جنايات أولاد صقر، والمقيدة برقم 1466 لسنة 2021 كلي شمال الزقازيق، إذ تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة أولاد صقر، باتهام كل من «أحمد. س .س، والسيد.ا.م، محمد ا.م»، بالاعتداء بالضرب على والد المتهم الأول «سلمي .س. س»، 93 عاما، عامل زراعي، مقيم بجزيرة مطاوع مركز أولاد صقر، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على المساس بسلامة جسده، وأعدوا لهذا الغرض «سكينة وعصا خشبية»، وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه، مما أدى لإصابته، نتج عنها عاهة مستديمة.

الاعتداء بالضرب على الأب بأسلحة بيضاء

وأفاد المجني عليه خلال التحقيقات أمام نيابة أولاد صقر، أن المتهمين اعتدوا عليه بالضرب، مستخدمين أسلحة بيضاء سكينة وعصا خشبية،على إثر خلافات سابقة بينه وبين المتهم الأول «ابنه».

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحيل المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.