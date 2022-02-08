أولى جلسات محاكمة المتهمين الخمسة بابتزاز الطفلة «هايدي» في الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الثلاثاء، أول جلسات محاكمة المتهمين الخمسة بابتزاز الطفلة «هايدي» بصور خادشة للحياء، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف مطالبة أسرتها للمطالبة بمبالغ مالية.

وكانت النيابة العامة أمرت، بإحالة خمسة متهمين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بتهديد المجني عليها الطفلة هايدي وشقيقتها، عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإفشائهم صورًا خادشة منسوبة للأولى، واعتدائهم على حرمة حياتها الخاصة، وعلى المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

المتهمون هددوا والدة الطالبة

وذكرت النيابة العامة، في بيان، أنها أقامت الدليل قِبَل المتهمينَ من شهادة ثمانية شهود، منهم والدا الطفلة المجني عليها، وشقيقتها، وبعض أقاربها، وصديقة لها، والذين توصلت التحقيقات معهم إلى نشوب خلاف بين والدة الطفلة المتوفاة ومتهمة جارة لها، وتبين أنَّ ابنتيْ الأخيرة، تحصلا من اثنين متهميْنِ آخرينِ على صور خادشة منسوبة للمتوفاة، وجرى وجرى تهديد والدتها بنشرها لإجبارها على الاعتذار لها فامتثلت لها.

وأضافت النيابة، أن أهل المجني عليها فوجئوا بانتشار تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولما علمت المتوفاة بذلك أقدمت على قتل نفسها، وما توصلت تحريات الشرطة إلى ذات الرواية، كما أقامت النيابة العامة الدليل كذلك من إقرارات أربعة من المتهمين، وما انتهى إليه تقرير قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بفحص هواتفهم.

«هايدي» تتخلص من حياتها بسبب صور خادشة

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بورود بلاغ إلى مركز شرطة أولاد صقر، من مستشفى أولاد صقر المركزي، باستقبال «هايدي ش»، 15 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي التجاري، مقيمة بقرية كفر الحاج علي، التابعة لمركز أولاد صقر، مصابة بحالة إعياء شديدة، إثر تناولها حبة الغلال السامة، وتم تحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وتوفيت إثر تناولها الحبة السامة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة. وبناء على التحقيقات وسؤال عدد من أفراد الأسرة، تم توجيه الاتهامات لـ5 أشخاص، هم جارتهم «غندورة» مقيمة بكفر الحاج علي، 50 سنة، وابنتيها «منى» و«عزة»، وابن شقيقة الأولى وصديقه، بالتسبب في وفاتها بعد ابتزازها بنشر صور مفبركة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض الحصول على مبالغ مالية منها، وذلك انتقامًا من المجني عليها بعد نشوب مشاجرة بين المتهمة الأولى والمتوفاة ووالدتها، بسبب لهو وخلافات الأطفال.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين الأربعة، وفي وقت لاحق ألقت القبض على المتهمة الخامسة، وتم إحالتهم إلى الجنايات.