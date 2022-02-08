برلماني: قانون الشهر العقاري يتضمن عقوبات رادعة للمخالفين والمزورين

قال عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع تعديلات قانون الشهر العقاري شهد اليوم مناقشات مستفيضة بغرض تذليل وتيسير الإجراءات على المواطنين وتشديد الرقابة على تحرير طلبات فيها شبهة تزوير أو مزورة أو على خلاف الحقيقة.

وأضاف «درويش» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» الذي يعرض على قناة DMC الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الثلاثاء، أن المناقشات تستهدف سرعة إنجاز الرد على الطلبات وتسجيل العين المشهرة، والعقاب الرادع لكل شخص يحاول الالتفاف على مثل تلك الإجراءات.

التيسير على المواطنين

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «نستهدف التسهيل والتيسير على المواطنين في تسجيل وحداتهم خلال مدة لا تتجاوز 36 يومًا».

وأشار إلى أنه جرت معالجة بعض الأمور مثل الضمانات التي كانت موجودة من قبل والوقت الطويل الذي كان يُستغرق للنظر في الطلبات، مشددًا على أن التعديلات تستهدف تقليص الفترة الزمنية التي كان يستغرقها المواطن في تسجيل وحدته.

الموافقة على التعديلات

وفي وقت سابق أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مجموع مواد مشروع تعديل القانون، بينما جرى تأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة عن المشروع، مشيرًا إلى أن التعديل يستهدف إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول لطريقة تسجيل عقاري تعتمد على إنهاء حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الإشهار وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.