الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يبحثان إطار عمل مشترك لقضايا السلام والأمن

بحث مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، السفير بانكول أديوي، مع مارثا بوبي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لأفريقيا، سبل التوصل لإطار عمل مشترك بشأن قضايا السلام والأمن.

التوصل لإطار عمل مشترك بشأن قضايا السلام والأمن

وقال مفوض الأمن الأفريقي بانكول - عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات المختصرة «تويتر» إن المباحثات تناولت تعزيز التشاور ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بما في ذلك سبل التوصل لإطار عمل مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن قضايا السلام والأمن، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، قد قال افتتاح القمة الأفريقية الـ 35، السبت الماضي إن الوضع الأمني في القارة يتسم اليوم بانتشار الإرهاب والعودة الخطيرة للتغيرات غير الدستورية، مشيرا إلى أن الوضع الأمني في القارة الآن يستدعي نهجًا جديدًا يجب أن يراعي هيكل السلام والأمن وعلاقته بالعوامل الجديدة المزعزعة للاستقرار في القارة السمراء، لافتا إلى أن التفاعلات الحادثة في القارة ترجىء المشروع الرائد "إسكات البنادق" إلى وقت غير معلوم.

رؤية مصرية لقضايا السلم والأمن بالقارة السمراء

وشارك وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ممثلا لمصر في اجتماعات الدورة الـ35 لقمة الاتحاد الإفريقي، التي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

واستعرض شكري خلال الاجتماع الرؤية المصرية لقضايا السلم والأمن في القارة الإفريقية، منوهاً في هذا السياق لإطلاق مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالقاهرة في ديسمبر 2021، الذي من شأنه أن يُمثل الذراع التنفيذية لسياسة إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات التي اعتمدها الاتحاد الإفريقي، وذلك حسبما سبق وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.