شعراوي: الأمم المتحدة تشاركنا في مختلف مجالات التنمية

أشاد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، تمثيلا عن الحكومة المصرية في إعداد الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة مع الأمم المتحدة، والحرص على خروجه بالصورة المثلى التي تتضمن كل الرؤى والمقترحات، التي تم مناقشتها في ورش العمل الفنية والمشاورات الوطنية الموسعة من جانب الوزارات المعنية، بالتعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة المختلفة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية، في الاجتماع التشاوري الوطني رفيع المستوى، الذي عقدته وزارة التعاون الدولي، لمناقشة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، في إطار خارطة طريق من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027.

برامج ومشروعات مع الأمم المتحدة

قال اللواء محمود شعراوي، إن وزارة التنمية المحلية، شريكا أساسيا للأمم المتحدة في عدد كبير من مجالات التنمية، التي تطبق على المستوى المحلي، موضحا أن الوزارة عقدت شراكات مع عدد من هيئات الأمم المتحدة في تنفيذ برامج ومشروعات، من أهمها: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات اللا مركزية والتنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج الغذاء العالمي من خلال مشروعين لتحسين سبل العيش في المناطق الفقيرة، خاصة النساء من خلال تحسين سبل تكنولوجيا المعلومات وصندوق التنمية المحلية.

مشروعات شراكة في المحافظات

أضاف شعراوى، أن من ضمن الشراكات مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مشروع حينا بقنا، ومؤتمر يوم المدن العالمي والمنتدي الحضري العالمى، و برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، من خلال مشروع التنمية الاقتصادية المحلية بالمنيا وسوهاج، بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة.

استمرار التعاون والدعم الفني

أوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة مهتمة باستمرار التعاون والدعم الفني مع منظمات الأمم المتحدة، خاصة في وضع سياسات التنمية المحلية وتطوير نظم العمل بالوزارة والإدارة المحلية، وتنفيذ برامج تنموية وإصلاحية إرشادية بالمحافظات، ومن أهم المجالات التي طرحتها الوزارة في إطار الشراكة القادمة (2023-2027)، ضمن الاستراتيجية القومية اللا مركزية وتطبيقها، والتطوير المؤسسي وتنمية القدرات للوزارة والإدارة المحلية واستراتيجية التنمية الريفية والبناء على نتائج المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشار إلى الاهتمام باستمرار التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية المحلية في إطار تطبيق اللا مركزية الاقتصادية، وتنمية التكتلات الإنتاجية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، ودعم المحافظات في وضع خطط استراتيجية للمحافظة 2030ـ ومؤشرات لقياس التقدم نحو الأهداف الأممية من تطوير نظم عمل الإدارة المحلية، ودعم التنافسية للمحافظات، وفق ميزتها النسبية ومقوماتها الطبيعية والبشرية.

وشارك في اللقاء من وزراء الحكومة، كل من: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهندس يحيى ذكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.

وضم اللقاء عدد آخر من المسئولين بباقي الجهات والوزارات المعنية، في إطار استكمال المشاورات المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة، التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي في مايو 2021، لإعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027.