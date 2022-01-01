«فاكسيرا»: الاتحاد الأفريقي يضعنا ضمن خطته لتوفير اللقاحات لدول القارة

كشفت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، أن الاتحاد الأفريقي يضع خمس دول من أفريقيا ضمن خطته لتغطية حاجة القارة السمراء من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بمختلف تطوراته ومتحوراته، لحماية الشعب الأفريقي من الإصابة بفيروس كورونا.

الاتحاد الأفريقي يختار «فاكسيرا» لمد أفريقيا باللقاحات

وقالت هبة والي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الاتحاد الأفريقي اختار 5 دول في أفريقيا لتغطية حاجة السوق الأفريقي من إنتاج اللقاحات، ومن ضمن هذه الدول «مصر» متمثلة في مصانع «فاكسيرا» الرائدة في مجال تصنيع اللقاحات، وذلك لإنتاج كافة اللقاحات لتطعيم المواطن الأفريقي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وعدم ظهور متحورات جديدة.

لجنة للاطلاع على مطابقة «فاكسيرا» لشروط الصحة العالمية

وتابعت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، أنه من المقرر وصول لجنة من الاتحاد الأفريقي خلال شهر يناير الحالي للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بعملية تصنيع اللقاحات والوقوف على الشروط منظمة الصحة العالمية ومدى مطابقتها في عملية تصنيع اللقاحات، وهناك نتائج مبشرة بشأن اختيار «فاكسيرا» لتكون مركزا مهما لتصنيع اللقاحات لدول القارة.

وأكدت «والي»، أن جميع اللقاحات التي يتم إنتاجها داخل مصانع «فاكسيرا»مطابقة لمواصفات الصحة العالمية، وتخضع لعدة شروط وضوابط متعلقة بعملية الكفاءة الإنتاجية، وآلية تصنيع اللقاحات وفقا لما يتم تصنيعه في الشركات الرئيسية مثل «شركة سينوفاك».

ثقة في اختيار «فاكسيرا» لمد القارة باللقاحات

وأعربت «والي» عن ثقتها في «فاكسيرا» ومدى قدرتها على توفير اللقاحات لكافة الشعوب القارة الأفريقية فهناك توسع في عملية تصنيع اللقاحات، حيث هناك توسع في خطوط إنتاج اللقاحات خلال الفترة المقبلة لتكثيف إنتاج اللقاحات بصورة كاملة لتوفير جميع اللقاحات للمواطنين وتصدير للدول الأفريقي والدول المجاورة.