برلمانية: منظومة التعليم ما زالت بحاجة للتطوير

قالت النائبة أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون التربية والتعليم رُفض اليوم بالإجماع في لجنة التعليم، موضحة أن اللجنة رصدت عوارًا دستوريًا في المشروع يؤدي للتميز ونزع حقوق المواطنين، خاصة أنه يفرض غرامة من 500 جنيه إلى ألف جنيه على أسرة الطالب في حال غيابه، وحرمان أسرته من الخدمات والإعفاءات الحكومية، معقبة: «لا توجد جريمة تستدعي فرض كل تلك العقوبات بالنظر للحد الأدنى من الأجور ومشكلات التكدس والمناهج وعجز المدرسين وتهالك الأبنية التعليمية».

العادلي: منظومة التعليم ما زالت بحاجة للتطوير

وأوضحت «العادلي» في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية الحياة، مساء الثلاثاء، أن «المنظومة التعليمية ما زالت بحاجة للتطوير، وطرحنا رأينا في إعداد تصور للقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم وفقًا لدراسات وبحوث وأرقام»، مؤكدة أن كلمات النواب كانت معبرة عن الشارع المصري بكل صدق، ومن الطبيعي أن تكون لدينا نسبة تسرب ونحن نعاني من أزمة عجز المدرسين، وتلك المشكلات هي الأولى بالحل وبعدها يأتي التفكير في فرض عقوبات على المتسربين.

العادلي: نحتاج لمزيد من المناقشة حول قانون التعليم

وأشارت «العادلي» إلى أن اللجان بحاجة لمزيد من الدراسات والاجتماعات لبحث مشروع القانون المقدم من وزارة التربية والتعليم، وأن لجنة التعليم قررت عقد اجتماع شهري بحضور الوزير لمراجعة الاستراتيجية ومناقشة الأفكار وطرح الرؤى للوصول لحلول أفضل من أجل المواطن المصري.