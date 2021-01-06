أميرة العادلي: دوري التشريع وعندي أجندة مليانة أحلام

قالت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية عبارة عن تجمع لمجموعة من الشباب السياسيين والأحزاب، ويطلق عليها منصة حوارية، لأن أساس التجميع هو التحدث مع بعض، وكانت هناك محاولة أولى في 2016، بعد تكليف الرئيس السيسي للتنسيقية بملف محو الأمية، وبعد عدة أشهر لم يستطيعوا تشكيل تنسيقية أو ائتلاف للعمل الجماعي.

العادلي: عدد أعضاء التنسيقية وصل لـ 190 شابا

وأضافت أميرة العادلي، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الفكرة تجددت في 2018، حيث سمح وقتها الوضع السياسي في مصر بالعمل المشترك، خاصة من قبل الشباب السياسي والحزبي، لمحاولة توصيل افكارهم للقيادة السياسية، والتواصل مع المواطنين، واستطاعوا تنظيم عدة جلسات، وفي البداية لم يكن عدد الأعضاء كبيرا، ولكن حاليا وصل العدد لـ26 حزبا بمشاركة حوالي 190 شابا سياسيا.

عضو اللجنة: لا يعتد على دور الأحزاب المشاركة في التنسيقية

وأوضحت أنه جرى بعد ذلك وضع تنظيم داخلي للتنسيقية، بحيث لا يعتد على دور الأحزاب المشاركة، مؤكدة أن الموضوع في البداية كان صعبا في الجمع بين شباب من اليسار أو اليمين أو التيار الليبرالي أو من حزب النور للاتفاق، فجرى وضع قاعدة هامة تحكم التنسيقية .

أميرة العايدي: عندي أجندة مليانة أحلام

وأكدت أن هناك الكثير من الأولويات لها، حيث أنها شاركت في ثورة 25 يناير، وكان لديها الكثير من الأحلام التي لها علاقة بتحسين الحياة للأفضل، ولكي يحدث ذلك لابد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ليست كلها تنفيذية، فهناك إجراءات متعلقة بالرقابة والتشريع، متابعة: «أنا عندي أجندة مليانة بالأحلام»، من بينها تمكين الشباب وإصلاح الحياة الحزبية عن طريق التشريعات، وقانون الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية، وإقرار قانون المحليات بشكل سريع.

الخدمات التي يقدمها النائب طبيعية

وتابعت: «النائب اللي بيعمل خدمات مش بشوف أن ده خطأ، هو طبيعي يعمل خدمات لأهل دايرته، بس الأهم أن يكون فيه محليات، قادر يحكم الرقابة عليها، المحليات بتشيل هم كبير، وهتنزل تصلح البلاعة، ودورنا نعمل القوانين ونراقب، لما يبقى فيه قوانين هتخلي حياة الناس أحسن».