الجامعات: الدراسة مستمرة خلال الفصل الدراسي الثاني حضوريا وفي موعدها

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، أن الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021- 2022، سيبدأ في موعده المعلن من الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، المقرر أن يكون في 19 فبراير الجاري، وحضور طلاب جميع الكليات، كما ستنتهي الكليات خلال الأسبوع المقبل، من إعلان الجداول للفصل الدراسي الثاني كاملة، سواء بالكليات أو عبر المواقع الإلكترونية، والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أكد الاستعداد التام للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، فهناك تشديدات على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها التأكيد على ضرورة استمرار خطط التطعيم والوقاية، وارتداء الكمامة، بالإضافة إلى انتهاء الكليات المختلفة من إعلان جداول المحاضرات والسكاشن، خلال الأسبوع المقبل.

موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول

أضاف رئيس جامعة المنيا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة ستعلن الأسبوع المقبل نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، خاصة للكليات والفرق الدراسية، ذات الأعداد القليلة، والتي تعمل بنظام الدراسة بالساعات المعتمدة.

كما أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن موعد الفصل الدراسي الثاني تبدأ يوم 19 فبراير الجاري، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلي للجامعات الحكومية، منوها بضرورة الانتهاء من إعلان جداول المحاضرات الأسبوع المقبل، وكذلك التأكيد على انتهاء كافة الاستعدادت والتجهيزات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني.

موعد رجوع الطلاب للمدن الجامعية

أضاف رئيس الجامعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة تعمل حاليا على إجراء الصيانة الدورية لكافة المنشآت، بما فيها المدن الجامعية، مشيرا إلى رجوع الطلاب للمدن مع بداية الفصل الدراسي الثاني.