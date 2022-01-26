وزير التعليم العالي: مصطفى محمد لم يفصل.. وتمثيله لمصر لن يعفيه من المسؤولية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن امتحانات الترم الأول في الجامعات تسير بشكل منضبط، دون حدوث أي مشكلات أو أزمات، لافتا إلى أن جميع الجامعات تنفذ كل الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي متحور أوميكرون، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على الامتحانات، موضحا أن واقعة مصطفى محمد قيد التحقيقات لدى النيابة العامة.

القانون سيطبق على الكل دون تمييز

قال عبدالغفار، في تصريحات لـ«الوطن»، إن واقعة انتحال أحد الأشخاص لصفة طالب بمعهد المدينة العالي بشبرامنت بمحافظة الجيزة، وأداء امتحانات نهاية الترم الأول للعام الجامعي 2021-2022، بدلًا من مصطفى محمد لاعب كرة القدم المُقيد رسميا بالمعهد، ما زالت قيد التحقيقات، موضحا أن إجراءات التحقيق مستمرة، وأن القانون سيطبق على الكل دون تمييز.

وزير التعليم العالى: لن نؤجل العقاب حال ثبوت الواقعة

أوضح وزير التعليم العالى، أن العقاب لن يؤجل حال ثبوت واقعة انتحال أحد الأشخاص لصفة مصطفى محمد لعب كرة القدم، لأداء الامتحانات بدلا منه، منوها بأنه لا يوجد أي قرارات رسمية بفصل أو إلغاء امتحانات الترم الأول للطالب مصطفى محمد، مؤكدا أن الوزارة تتابع التحقيقات أولا بأول من جانب المعهد بشأن ملابسات الواقعة.

وزير التعليم العالى: ممكن مصطفى محمد يكون ملهوش ذنب

وعلق عبدالغفار، قائلا: «مش معنى أن مصطفى محمد بيمثل مصر يبقى نتغاضى عن الخطأ، التحقيقات مستمرة وممكن جدا يطلع ملهوش ذنب، ومش هنسبق الأحداث»، موضحا أن امتحانات الترم الأول في الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة تسير بشكل طبيعي، وأن كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا تجري بشكل دوري، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب وأعضاء هيئات التدريس والقائمين على الامتحانات.