برلماني: المناقشات تؤدي لإنهاء أزمة قانون الشهر العقاري

أكد النائب عمرو درويش، عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية قرار المجلس حول قانون الشهر العقاري، لتحديد الثروة العقارية في مصر، وتخفيض الرسوم على التسجيل والإشهار، وإن كانت هناك عدة ملاحظات عن توافق التعديلات مع الدستور، لافتا لأهمية إقرار المشروع ومناقشته في أسرع وقت.

المناقشات تنهي أزمة التسجيلات العقارية

وأوضح درويش في مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC للإعلامي رامي رضوان، أنه كان من الأفضل التنسيق بين تشريعات التصرفات العقارية وقانون المحاماة، وأن المناقشات تنهي أزمة التسجيلات العقارية، خاصة تقليل المدد الزمنية والأوراق المطلوبة والرقمنة والتحول الرقمي في أعمال الشهر العقاري.

العقود العرفية ووضع اليد

وأشار عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن مسألة وضع اليد والعقود العرفية كانت من أهم النقاط التى استوقفت النقاش لأكثر من مرة، وجرى تقنين وضع اليد والعقود العرفية بمدة زمنية محددة، بالإضافة لتشديد العقوبة المتعلقة بتقديم أوراق مزورة بغرامة تصل إلى الحبس.