10 مطالب للملاك في اقتراحات تعديل قانون الإيجار القديم.. منها منع التوريث

يعتزم عدد من المستشارين القانونيين لجمعية المضارين من الإيجار القديم والمحامين الموكلين عن بعض الملاك تقديم عددا من الاقتراحات تتعلق بـ تعديلات قانون الإيجار القديم، فمن المقرر تقديم هذه الاقتراحات لمجلس النواب ومجلس الشيوخ ومجلس الوزراء، لا سيما بعدما اعلن الدكتور مصطفى مدبولي تشكيل لجنة من الجهات الثلاث لإعداد قانون شامل للإيجار القديم وإجراء حوار مجتمعي على تعديلاته.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وبخصوص أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم المقدمة من بعض الملاك وممثليهم وموكليهم فإنها تتمحور حول أمرين، الأول تحرير العقود والإخلاء بعد فترة انتقالية تتراوح بين 3 و5 سنوات، والثاني يتناول آلية رفع القيمة الإيجارية تدريجيا وهو ما يتناوله التقرير التالي.

الإخلاء ورفع قيمة الإيجار القديم

ومن ضمن أبرز الاقتراحات التي يرغب فيها بعض الملاك سواء بخصوص الشقق السكنية أو لغير غرض السكنى فتشمل 10 نقاط، أوضحها أحمد جاد، المحامي المتخصص في قضايا الإيجار القديم لـ«الوطن» كالتالي:

1- النص على مدة انتقالية يتم بعدها تحرير العقد وإخلاء الوحدة السكنية، وتتراوح هذه الفترة من 3 إلى 5 سنوات للشقق السكنية.

2- رفع قيمة الإيجار بحيث يتم توحيد الحد الأدنى للإيجار بحيث يصبح 500 جنيها للشقق الشعبية، و1500 للمتوسطة، مع زيادة سنوية تصل إلى 20%، أما بالنسبة للشقق التي توجد في الأحياء الراقية، تقدر القيمة الإيجارية حسب السعر السوقي.

3- منع التوريث نهائيا في تعديلات قانون الإيجار القديم.

4- تحرير العين المغلق فورا ودون إجراءات تقاض طويلة، وتكون من اختصاص القضاء المستعجل.

حالات إخلاء الوحدة في تعديلات قانون الإيجار القديم

وتابع أن باقي النقاط تتعلق بحالات إخلاء الوحدة السكنية في تعديلات قانون الإيجار القديم، وتشمل الآتي:

5- إخلاء فوري لأي عقد إيجار قديم تزيد مدته عن 50 عاما.

6- إخلاء فوري للشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم في حالة إهمال العين، ووجود إتلاف بها مع تعويض المالك بقيمة الإصلاحات.

7 - في حالة ترك العين للهجرة أو التجنس بجنسية أخرى أو غير المصريين، تطبق أحكام القانون المدني، وتنتهي تلك العقود بقوة القانون من تاريخ إصداره.

8- إذا كان المستأجر بنظام الإيجار القديم يمتلك شقة سكنية أخرى يتم الإخلاء ويسترد المالك وحدته.

9- يتم إخلاء الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم إذا كان المستأجر لديه شقة مصيفية أو يمتلك شركة أو لديه أولاد يدرسون في جامعات خاصة.

وأوضح جاد أيضا أنه يعتزم التقدم بمقترحات تعديلات قانون الإيجار القديم للجنة الإسكان في مجلس النواب والتي تشمل أيضا:

10- إنشاء صندوق دعم المستأجر في حالة المستأجر المريض مرض مزمن أو معاش بشرط أن يكون مستأجرا أصليا.