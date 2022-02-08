يترقب عشاق الساحرة المستديرة، موعد مباراة الهلال وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والقنوات الناقلة، بعدما زادت نسب البحث عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن مواجهة بطل دوري أبطال آسيا، وحامل لقب دوري أبطال أوروبا، على الأراضي الإماراتية.

موعد مباراة الهلال وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

تنطلق صافرة بدء مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مساء غد الأربعاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الموافق الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وتشيلسي في كأس العالم للأندية

وتنقل مجموعة قنوات SSC الرياضية، منافسات كأس العالم للأندية داخل المملكة العربية السعودية، بشكل حصري، وهي شراكة بين مجموعة شركات رياضية، وقناة إم بي سي، وهي تمتلك حقوق بث للعديد من البطولات بشكل حصري، ومنها تصفيات مباريات كأس العالم.

ويمكن متابعة القنوات السعودية عبر الترددات الآتية: وهي قناة ssc السعودية على قمر عرب سات المشفرة، في التردد 11587رأسي، وبمعدل الترميز 12417، وتصحيح الخطأ 5/6، الشفرة الخاصة بالقناة 27500.

كما تعرض قناة ssc7 الرياضية على نايل سات المشفرة مباراة الهلال وتشيلسي، ويمكن متابعتها عبر التردد 12417 أفقي، ومعدل الترميز 27500.

كما تنقل قنوات أبو ظبي الرياضية البطولة في الإمارات ومصر ويمكن متابعة القناة عبر ضبط التردد الآتي: التردد: 12330، القمر الصناعي: نايل سات، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 6/5

يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية يشارك فيها 7 أندية، تمثل قارات العالم، وهي تلعب حاليًا في دولة الإمارات العربية والمتحدة.