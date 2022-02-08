موعد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية.. الطريق إلى النهائي

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم، المباراة المهمة والمرتقبة بين النادي الأهلي، ونظيرة البرزيلي بالميراس، في الدور قبل النهائي لبطول كأس العالم للأندية لكرة القدم، إذ صعد المارد الأحمر، إلى تلك المواجهة، بعد تحقيق الفوز على فريق مونتيري المكسيكي بهدف دون رد.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

تشهد محركات البحث حاليا، إقبالا وضغطا كبيرا، من جانب جماهير النادي الأهلى داخل مصر، وعشاقه من الدول العربية والإفريقية، من أجل معرفة موعد مباراة الأهلى وبالميراس، المقرر إقامتها مساء اليوم، في تمام السادسة والنصف، بتوقيت القاهرة، على ملعب آل نهيان، بنادي الوحدة الإماراتي، حيث تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات البطولة.

ويسعى بطل مصر وإفريقيا، خلال المواجهة المرتقبة مع بطل البرازيل وأمريكا الجنوبية، إلى تحقيق إنجاز جديد، يضاف إلى تاريخ بطولاته الدولية والعربية والإقليمية، إذ يخوض الأهلي المباراة على أمل التخلص من عقدة المركز الثالث، الذى سبق وحصل عليه مرتين خلال مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية، منذ انطلاقها، بتحقيق الفوز الليلة، من أجل التأهل إلى الدور النهائي، للعب أمام الفائر من مباراة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي مع بطل البرازيل

تبث مباراة الأهلى وبالميراس، المقرر إقامتها الساعة السادسة والنصف، مساء اليوم، على عدد من القنوات السعودية والإمارتية، الحاصلة على حقوق البث الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية.

قناة ssc السعودية على قمر عرب سات المشفرة

- تردد 11587رأسي.

- بمعدل الترميز 12417.

- تصحيح الخطأ 5/6.

- الشفرة الخاصة بالقناة 27500.

قناة ssc7 الرياضية على نايل سات المشفرة

- تردد 12417 أفقي.

- معدل الترميز 27500.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على نايل سات

- تردد 12226 أفقي.

- بترميز27500.

- تصحيح الخطاء 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديدة

- تردد 11804 أفقي.

- ترميز 27500.

- تصحيح الخطأ 4/3.