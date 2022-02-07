تردد قناة ssc7 نايل سات 2022 لمتابعة مباريات كأس العالم للأندية

ارتفعت معدلات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، خلال الساعات الأخيرة، عن تردد قناة ssc7 نايل سات، خصوصًا بعد إعلان مجموعة القنوات السعودية نقلها لمباريات كأس العالم للأندية 2022، والتي يشارك فيها النادي الأهلي المصري، وهو النادي العربي الوحيد المشارك في البطولة التي تستضيفها دولة الإمارات.

ويستعرض موقع بوابة «الوطن» للقراء والمهتمين بالمباريات، تردد قناة ssc7 نايل سات، وفق المعلن من موقع GoBx على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، في السطور التالية

تردد قناة ssc7 نايل سات

ويمكن لعشاق الساحرة المستديرة متابعة قناة ssc7 لمشاهدة مباريات كأس العالم للأندية 2022، على القمر الصناعي عرب سات، ويظهر أيضا على القمر الصناعي نايل سات.

12417

H افقي

27500

تردد قناة ssc

ويمكن متابعة القناة من خلال ضبط التردد على عرب سات، وتظهر أيضا على القمر الصناعي المصري نايل سات.

- 11587 رأسي.

- معدل الترميز 12417.

معدل الشفرة 27500.

معدل تصحيح الخطاء 5/6

مع العلم أن قناة ssc7 هي قناة رياضية مشفرة، لا تعمل إلا من خلال جهاز GoBx مدفوع الاشتراك

يشار إلى أنه في أغسطس 2021 انطلقت مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية، وهي ناتج عن تعاون بين شركة رياضية سعودية ومجموعة قنوات إم بي سي، وهي تمتلك حقوق بث عددٍ من البطولات بشكل حصري، وعلى رأسها مباريات تصفيات كأس العالم، إضافة إلى الدوري السعودي للمحترفين، وكأس الملك وكأس السوبر السعودي.

وتتكون مجموعة قنوات SSC من 11 قناة فضائية متوفرة على باقة Gobx فضائيا وشاهد رقميا وهي على النحو التالي: «SSC1 SD، وSSC1 HD، وSSC2 HD، وSSC3 HD، وSSC 4 HD، وSSC 5 SD، وSSC 5 HD، وSSC 6 HD، وSSC 6 SD، وSSC 7 SD، وSSC 7 HD».