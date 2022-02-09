أول فيديو لانفجار وحريق العاصمة الإماراتية أبوظبي بسبب اسطوانة غاز

نجحت قوات الدفاع المدني في العاصمة الإماراتية أبوظبي في السيطرة على حريق بإحدى البنايات بشارع حمدان نتج عن انفجار اسطوانة غاز حسبما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية.

السيطرة على الحريق وإخلاء المبنى

وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخلاء البناية بشكل احترازي وسيطرت على الموقف بشكل كامل.

ولم تعلن السلطات الإماراتية عن وقوع ضحايا أو مصابين، وأنه سيتم حصر الخسائر بعد انتهاء عمليات التبريد.

وكانت غرفة عمليات الدفاع المدني بأبوظبي تلقت بلاغا، الساعة 12:09 صباحًا بتوقيت أبوظبي عن وجود حريق بإحدى البنايات بشارع حمدان، وانتقلت على الفور قوات الدفاع المدني والإسعاف ونجحت في السيطرة على الحريق ولم يُعلن عن وجود ضحايا ومصابين.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن هيئة الدفاع المدني السعودية أن جميع الجهات المختصة تتعامل مع الحادث بشكل مباشر ودعت الجمهور بعدم الالتفات إلى الشائعات وتلقي المعلومات من المصادر الرسمية فقط وعدم مشاركة الشائعات مطلقًا.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحريق ويظهر فيه أن الحريق والانفجار من داخل المبنى ولم يحدث من الخارج مما يكذب الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص سبب الانفجار وأنه وقع بسبب هجوم إرهابي للحوثيين بينما تثبت الفيديوهات المتداولة أن الانفجار حدث من داخل البناية.