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السيطرة على حريق في مصنع «أحذية» بغرب شبرا الخيمة

كتب:

حسن صالح
08:51 م | الثلاثاء 08 فبراير 2022
جانب من الحريق

جانب من الحريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، مساء اليوم، على حريق اندلع بمصنع أحذية بحي غرب شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت تشكيل لجنة لفحص الحريق، وتكليف أجهزة الحي بمراجعة المصنع، وهل مرخص من عدمه.

بلاغ بنشوب حريق 

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لغرفة العمليات، بنشوب حريق بمصنع أحذية، بشارع محمد عبدالرحمن، بمنطقة أرض المشتل بحي غرب شبرا الخيمة، ملك المدعو «مصطفى. ع»

الدفع بـ4 سيارات إطفاء 

على الفور جرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وجرت السيطرة على الموقف، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، وجار التعرف على سبب نشوب الحريق بالمكان. 

في سياق آخر، شنت الأجهزة التنفيذية فى شبرا الخيمة، عدة حملات مكبرة، لرفع الإشغالات، وتحرير الأرصفة من الباعة الجائلين في حي غرب وشرق شبرا، للتصدى لظاهرة الإشغالات والتعديات المخالفة للقوانين، أسفرت عن رفع كل الإشغالات، وإزالة التعديات التي تعيق حركة المارة، واستغلال مساحات دون الحصول على تراخيص.

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