حريق ضخم وانفجار في العاصمة الإماراتية أبو ظبي

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية سيطرة فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في بناية في شارع حمدان في مدينة أبوظبي عاصمة الإمارات، حيث أخمدت الفرق المختصة الحريق وإخلاء البناية احترازيا والسيطرة على الموقف.

وذكرت الوكالة أنه جارٍ عملية التبريد وحصر الأضرار الناتجة عن الحريق.

بلاغ بوجود حريق في بناية بشارع حمدان في العاصمة

واضافت وكالة الأنباء الإماراتية أنه كان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات في تمام الساعة 12:09 صباحاً عن وجود حريق في بناية بشارع حمدان وانتقلت على الفور فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني وتمت السيطرة على الحريق، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.

هيئة أبوظبي للدفاع المدني تدعو لعدم تداول الشائعات

وأكدت الهيئة أن جميع الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر وتدعو الجمهور الكريم إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الشائعات والمعلومات غير الصحيحة.