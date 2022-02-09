تفاصيل تعديلات قانون الشهر العقاري وموعد التطبيق بعد موافقة «النواب»

وافق مجلس النواب، أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، الذي يهدف إلى تقديم تسهيلات للمواطنين لتسجيل العقارات، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة العقارية المصرية، وزاد البحث على محرك البحث «جوجل» عن تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقاري.

قانون الشهر العقاري

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل تعديلات قانون الشهر العقاري، والتي قدمتها الحكومة في مشروع قانون ووافق مجلس النواب عليه في جلسته العامة التي انتهت أمس، وذلك وفق المذكرة الإيضاحية الخاصة بقانون الشهر العقاري.

تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة

1ـ تسجيل العقارات في مدة زمنية أقصاها 37 يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل.

2ـ تقديم أي مستند رسمي، يكفي لإتمام عملية تسجيل العقار.

3ـ الإبقاء على الرسوم المقطوعة لتسجيل العقارات كما هي دون زيادة.

قانون الشهر العقاري الجديد

وأوضح النائب علي بدر، أمين سر «تشريعية النواب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، تساهم في تسجيل الثروة العقارية، حيث تملك مصر ثروة عقارية كبيرة جدا، والتعديلات الجديدة تساهم في الحفاظ عليها بشكل كبير، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة تأتي في مصلحة المواطن، وهو الأمر الذي سيجعل أعضاء مجلس النواب تسارع في الانتهاء من مناقشة القانون في أسرعه وقت، ليخرج إلى النور.

موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري

من جانبه أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، في تصريحات هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «on»، على أن تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة لن يتم العمل بها في اليوم التالي من نشرها في الجريدة الرسمية، وذلك من أجل إعطاء فرصة للمواطنين للتعرف على التعديلات الجديدة ومعرفة الأوراق المطلوبة.