البترول تعتمد موازنة شركة جنوب الوادي.. والملا: دعم كبير لمحافظات الصعيد

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول عن العام المالي المقبل 2022/2023، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء أشرف الداوودي، محافظ قنا، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس أمانة الشؤون التشريعية في مجلس الوزراء.

مجمع أسيوط لتكرير البترول

وأكد الملا، الدعم الذي يحظى به صعيد مصر بشكل عام والأنشطة البترولية هناك بشكل خاص، من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي افتتح خلال أسبوع الصعيد مجمع إنتاج البنزين الجديد بشركة أسيوط لتكرير البترول، لتلبية احتياجات وجه قبلي من البنزين، إضافة إلى مجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك، والجاري الإسراع بإنشائه.

المشروع القومي لتوصيل الغاز

ولفت وزير البترول، إلى مشاركة قطاع البترول بقوة في خطة الدولة لتنمية وزيادة جاذبية وتنافسية محافظات الصعيد، والتوسع في توصيل الغاز ضمن المشروع القومي للتوصيل ومبادرة حياة كريمة، الجاري على قدم وساق ويحظى بمتابعة مستمرة، إضافة إلى التوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعي.

وأشار الملا، إلى تنامي نشاط المسح السيزمي والبحث والاستكشاف في المناطق البكر بالبحر الأحمر، استثمارا لترسيم الحدود البحرية لجمهورية مصر العربية مع المملكة العربية السعودية.

وأوضح الملا، أنّ هناك تكامل وتنسيق مستمرين مع محافظي الصعيد، موجّها الشكر لهم على الدعم الذي تلقاه الأنشطة البترولية هناك، خاصة توصيل الغاز للمنازل والسيارات وإقامة محطات التموين والتي تنعكس على شعور المواطنين بحسن استغلال الموارد الطبيعية في خدمتهم.

خطة طموحة لنشاط البحث والاستكشاف للعام المالي المقبل

وأشار الدكتور نائل درويش، رئيس الشركة، إلى وضع خطة طموحة لنشاط البحث والاستكشاف للعام المالي المقبل، مدفوعة بما تحقق من نجاحات خلال النصف الأول من العام الحالي، كما تعد الشركة خطة في القطاعات المتاحة بنطاقها للبحث والاستكشاف للترويج لها.

توصيل الغاز لمليون و736 ألف وحدة سكنية

وتحدّث درويش، عن بدء المرحلة الثانية من المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد، وخطة الحفر وزيادة الإنتاج خلال نصف العام المالي الحالي والعام المالي المقبل، كما أشار إلى توصيل الغاز لمليون و736 ألف وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر الماضي، وزيادة محطات تموين الغاز بالصعيد زيادة مضطردة حتى الآن، ومساهمتها الاجتماعية ومنها المساهمات لمتضرري السيول بأسوان.

حضر أعمال الجمعيات، الجيولوجي أشرف فرج، وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والجيولوجي علاء البطل، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وهشام لطفي، مساعد الوزير للشؤون القانونية، والمحاسب أشرف قطب، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية في الوزارة، وممثلي وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين في قطاع البترول، والدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي.