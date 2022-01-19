وزير البترول: توفير البنزين لمحافظات الصعيد بنسبة 100%

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ مجمع إنتاج البنزين الجديد بمصفاة أسيوط لتكرير البترول، من المشروعات المهمة التي نفذها قطاع البترول في صعيد مصر، والذي شرف بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أسبوع الصعيد، مشيرا إلى دوره المهم لتوفير احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية، خاصة البنزين الذي يتم توفيره بنسبة 100%، فضلا عن توفير الجهد والوقت والأمان في منظومة نقل المنتجات البترولية.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول، لأعمال الجمعية العامة لمصفاة تكرير أسيوط وشركة أنابيب البترول، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركتين للعام المالي 2022/2023.

خطوط أنابيب البترول شرايين حيوية لتحقيق التنمية

وأوضح الملا، أنّ شبكة خطوط أنابيب البترول تمثل الشرايين الحيوية لتحقيق أهداف الدولة التنموية من خلال نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية من وإلى مواقع الإنتاج ومصافي التكرير وأماكن الاستهلاك والموانئن سواء للتصدير أو الاستيراد، ما يبرز دورها المهم في جعل مصر مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

7 مليارات جنيه لرفع كفاءة المنظومة الإنتاجية

وأضاف وزير البترول، أنّ الموازنة الجديدة للشركتين تستهدف استثمارات كبيرة تبلغ نحو 7 مليارات جنيه لرفع كفاءة المنظومة الإنتاجية، من أعمال تطوير وتحديث للوحدات الإنتاجية الحالية بأحدث المعدات والتقنيات المتطورة لسلامة العمليات والحفاظ على الموارد البشرية، وكذلك استكمال مشروعات التحول الرقمي ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذي يتم تنفيذه في الشركات البترولية، فضلا عن مشروعات إنشاء عدد من خطوط الأنابيب الجديدة لتواكب خطط الدولة للتوسع في المدن الجديدة مثل مدينة العلمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة.

إنجازات وتطوير في أسبوع الصعيد

من جانبه، وجّه وزير التنمية المحلية، الشكر لوزير البترول والثروة المعدنية، والعاملين في القطاع، على الإنجازات التي تمت وحجم التطوير الذى شهدته منطقة الصعيد وشاهده الجميع أثناء زيارة الرئيس خلال أسبوع الصعيد، والتي تدعو للفخر، مشيدا بما تم تنفيذه في مجالات السلامة والصحة المهنية والمحافظة على البيئة.

وخلال انعقاد الجمعيتين، قدّم المهندس ماجد الكردي، رئيس مصفاة أسيوط لتكرير البترولن والمهندس محمد بخيت، رئيس شركة أنابيب البترول، عرضا توضيحيا عن ملامح الموازنة التخطيطية لعام 2022/2023.

حضر أعمال الجمعيات، الجيولوجي أشرف فرج، وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والدكتور هشام لطفي، مساعد الوزير للشؤون القانونية، والمحاسب هشام نورالدين، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمحاسب أشرف قطب، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بالوزارة، والمهندس محمود ناجي، معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمحاسب محمد عبدالفتاح، وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.