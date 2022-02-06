وزير البترول: تلقينا 500 ألف طلب لتحويل السيارات إلى «الغاز»

استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول، خلال أول اجتماع لشركات تموين وخدمة السيارات بالغاز الطبيعى فى مقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، برنامج الوزارة لتعظيم الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، والتى تقدم خدمة حضارية ومميزة للمواطنين. وأوضح «الملا»، وفقاً لبيان الوزارة،اليوم، أن عقد الاجتماع الأول بالعاصمة الإدارية يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالانتقال التدريجى للعاصمة التى تعكس الشكل الحضارى للجمهورية الجديدة لتبنى دولة متكاملة تتميز بالحداثة والتطور والتحول الرقمى فى جميع القطاعات، ضمن رؤية التنمية المستدامة «مصر 2030».

«الملا» يوجِّه بسرعة الانتهاء من إنشاء مراكز التحويل لتلبية احتياجات المواطنين

وناقش الوزير موقف المحطات الجديدة المتبقى تنفيذها ضمن خطة 1000 محطة والإسراع بتنفيذها، موضحاً أن خطة الانتشار حققت 600 محطة منها، وجارٍ الانتهاء من 250 محطة حالياً، بالإضافة إلى 150 يجرى استكمال تصاريحها، وشدد على أهمية التنسيق مع المحافظين وشركات توصيل المرافق للمحطات سواء الكهرباء أو الغاز لسرعة وضعها فى الخدمة. ووجَّه وزير البترول بالإسراع فى الانتهاء من إنشاء مراكز تحويل السيارات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز والتى زادت أعداد المستفيدين بها لتصل إلى 500 ألف سيارة.

من جانبه، أكد المهندس وائل جويد، رئيس شركة غاز مصر، القيام بتوصيل الغاز الطبيعى لمعظم المناطق بالعاصمة الإدارية، حيث يشمل نطاق الأعمال إنشاء محطة تخفيض الضغط والقياس وغرف تخفيض الضغط الفرعية وعددها 40 غرفة وشبكات الصلب بأطوال 130 كم، وشبكات الضغط المتوسط وشبكات البولى إيثيلين منخفض الضغط بأطوال وصلت إلى 550 كم، والتركيبات الخارجية للمبانى والوحدات السكنية، الحى الدبلوماسى، ومنطقة المستثمرين، ومنطقة «GOV2» والأبراج الصينية، والمنطقة الرئاسية، وتقوم الشركة الحديثة للغاز الطبيعى بتوصيل الشبكة الداخلية للحى الحكومى.