شروط وإجراءات ترخيص المنشآت الرياضية في بني سويف.. منها كشف بيئي

قال سيد الأمين نقيب الرياضيين في محافظة بني سويف، إن هناك عدة شروط لابد من الالتزام بها أثناء ترخيص أي منشأة طبية أو أكاديمية رياضية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الشباب والمواطنين الذي يمارسون الرياضة بتلك المنشآت.

إجراءات ترخيص منشأة رياضية في بني سويف

وأشار «الأمين» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أهم الإجراءات المطلوبة لترخيص المنشأة الرياضية، بداية من التوجه لمقر النقابة خلف مستشفى الزهراء بجوار مرفق الإسعاف ببني سويف، على أن يكون المتقدم معه مستندات تتضمن عقد إيجار أو ملكية للمنشأة، وإسطوانة «CD» عليها كل الألعاب والأجهزة المتوافرة داخل المنشأة، وتصوير كامل للمكان، إضافة إلى كشف بيئي على الأجهزة الرياضية، وصورة كارنيه عضوية النقابة يكون ساريا لمدير المكان، وبناء عليه يتم السير في الإجراءات.

غلق أي منشأة رياضية غير مرخصة في بني سويف

وقال نقيب الرياضيين في بني سويف، إن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات مكثفة لمتابعة المنشآت الرياضية غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، حفاظا على صحة المواطنين والشباب.

وفي هذا الإطار قرر محافظ بني سويف منح مهلة حتى أول مارس المقبل، لتقنين أوضاع الصالات الرياضية والنوادي الصحية «صالات الجيم»، والأكاديميات الرياضية والملاعب المفتوحة، التي لم تحصل على ترخيص بمزاولة النشاط من نقابة الرياضيين، أو العمل بهذه الهيئات والجهات دون أن يكونوا أعضاء بالنقابة ومسجلين في جداول المشتغلين طبقاً للقانون، حيث سيتم غلق المنشآت غير المرخصة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتقنين الأوضاع.