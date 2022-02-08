شكاوى البرلمان توصي بتشغيل الوحدة الصحية في بني سويف
كتب:
حسام ابو غزالة
06:25 م | الثلاثاء 08 فبراير 2022
مجلس النواب
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن تشغيل الوحدة الصحية بقرية كوم أدريجة - مركز الواسطى- محافظة بني سويف، على أن يجرى التشغيل بحد أقصى في النصف الثاني من مارس المقبل.
وقالت النائبة فاطمة سليم خلال استعراضها الاقتراح المقدم منها، إن الوحدة الصحية بقرية أدريجة جرى الانتهاء من بنائها، ووضع الأثاث والتجهيزات الطبية بها منذ أربع سنوات، إلا أنها لا يوجد بها أطباء ولا تمريض.
وحذرت في كلمتها، أمام لجنة الشكاوى، من تلف الأجهزة والأثاث دون الاستخدام، الأمر الذي يعد إهدار للمال العام، في الوقت الذي تحتاج فيه القرية إلى تشغيل الوحدة بأسرع وقت ممكن.
تركيب عدادات المياه والكهرباء
ومن جانبه، قال وكيل وزارة الصحة في بني سويف، إن الوحدة الصحية المذكورة انتهت من تركيب عدادات المياه والكهرباء مؤخرا، وأعلن استكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتشغيل، خلال الفترة المقبلة، ليكون المتوقع افتتاحها في العيد القومي للمحافظة، في 15 مارس المقبل.
وطالبت النائبة فاطمة سليم بتاريخ محدد للتشغيل، كما تساءلت عن مدى توافر الأطباء والتمريض وباقي القوى البشرية لتشغيل الوحدة الصحية.
وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الإدارة الصحية ستتولى توفير القوى البشرية المطلوبة، إذ توجد خطة لسد العجز في التمريض وكذلك الأطباء، مشيرا إلى إمكانية انتداب الأطباء من مستشفى الواسطى للعمل بالوحدة الصحية بالقرية.
وأوصت اللجنة برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل لجنة الشكاوى، بأن تشغل الوحدة الصحية بقرية أدريجة، بحد أقصى في النصف الثاني من شهر مارس 2022.
الاقتراحات المقدمة لـ«النواب»
ويذكر أن اجتماع اللجنة، اليوم، تضمن مناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من النواب، منها الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تحويل عيادة الجذام الكائنة بجوار مستشفى الحميات بحي السادات إلى مركز حضري- محافظة أسيوط، وبشأن إنشاء مركز لفحص المقبلين على الزواج بقرية منقباد- مركز أسيوط- محافظة أسيوط.
وكذلك تضمن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن إحلال وتجديد وتطوير مستشفى بهتيم المركزي- مدينة شبرا الخيمة- محافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن صدور قرار بتكليف باقي الصيادلة الذين لم يكلفوا من قبل وزارة الصحة والسكان، والاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني مصطفي خضر، بشأن تخصيص قطعة أرض لبناء وتجهيز مجمع عيادات شامل بمركز شبين الكوم- محافظة المنوفية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة غادة كمال قنديل، بشأن إنشاء مبنى للإسعاف بالقرب من الطريق الإقليمي بمركز الباجور- محافظة المنوفية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة فضية سالم، بشأن توفير جميع الأجهزة والأطباء المتخصصين للمركز الحضري مدينة نويبع- محافظة جنوب سيناء، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سامي كامل، بشأن توريد وتركيب وحدة مناظير لأمراض الكلى بمستشفى بئر العبد المركزي- مركز ومدينة بئر العبد– محافظة شمال سيناء، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالفتاح الشحات، بشأن إنشاء جبانات بقرى بخانس- جزيرة الدوم- الرزقة- الشقيفي- القلعية - مركز أبو تشت- محافظة قنا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن تطوير ورفع كفاءة مستشفى المحمودية المركزي، واستغلال المساحات غير المستغلة- محافظة البحيرة.