شكاوى البرلمان توصي بتشغيل الوحدة الصحية في بني سويف

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن تشغيل الوحدة الصحية بقرية كوم أدريجة - مركز الواسطى- محافظة بني سويف، على أن يجرى التشغيل بحد أقصى في النصف الثاني من مارس المقبل.

وقالت النائبة فاطمة سليم خلال استعراضها الاقتراح المقدم منها، إن الوحدة الصحية بقرية أدريجة جرى الانتهاء من بنائها، ووضع الأثاث والتجهيزات الطبية بها منذ أربع سنوات، إلا أنها لا يوجد بها أطباء ولا تمريض.

وحذرت في كلمتها، أمام لجنة الشكاوى، من تلف الأجهزة والأثاث دون الاستخدام، الأمر الذي يعد إهدار للمال العام، في الوقت الذي تحتاج فيه القرية إلى تشغيل الوحدة بأسرع وقت ممكن.

تركيب عدادات المياه والكهرباء

ومن جانبه، قال وكيل وزارة الصحة في بني سويف، إن الوحدة الصحية المذكورة انتهت من تركيب عدادات المياه والكهرباء مؤخرا، وأعلن استكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتشغيل، خلال الفترة المقبلة، ليكون المتوقع افتتاحها في العيد القومي للمحافظة، في 15 مارس المقبل.

وطالبت النائبة فاطمة سليم بتاريخ محدد للتشغيل، كما تساءلت عن مدى توافر الأطباء والتمريض وباقي القوى البشرية لتشغيل الوحدة الصحية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الإدارة الصحية ستتولى توفير القوى البشرية المطلوبة، إذ توجد خطة لسد العجز في التمريض وكذلك الأطباء، مشيرا إلى إمكانية انتداب الأطباء من مستشفى الواسطى للعمل بالوحدة الصحية بالقرية.

وأوصت اللجنة برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل لجنة الشكاوى، بأن تشغل الوحدة الصحية بقرية أدريجة، بحد أقصى في النصف الثاني من شهر مارس 2022.

الاقتراحات المقدمة لـ«النواب»

ويذكر أن اجتماع اللجنة، اليوم، تضمن مناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من النواب، منها الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تحويل عيادة الجذام الكائنة بجوار مستشفى الحميات بحي السادات إلى مركز حضري- محافظة أسيوط، وبشأن إنشاء مركز لفحص المقبلين على الزواج بقرية منقباد- مركز أسيوط- محافظة أسيوط.

وكذلك تضمن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن إحلال وتجديد وتطوير مستشفى بهتيم المركزي- مدينة شبرا الخيمة- محافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن صدور قرار بتكليف باقي الصيادلة الذين لم يكلفوا من قبل وزارة الصحة والسكان، والاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني مصطفي خضر، بشأن تخصيص قطعة أرض لبناء وتجهيز مجمع عيادات شامل بمركز شبين الكوم- محافظة المنوفية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة غادة كمال قنديل، بشأن إنشاء مبنى للإسعاف بالقرب من الطريق الإقليمي بمركز الباجور- محافظة المنوفية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة فضية سالم، بشأن توفير جميع الأجهزة والأطباء المتخصصين للمركز الحضري مدينة نويبع- محافظة جنوب سيناء، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سامي كامل، بشأن توريد وتركيب وحدة مناظير لأمراض الكلى بمستشفى بئر العبد المركزي- مركز ومدينة بئر العبد– محافظة شمال سيناء، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالفتاح الشحات، بشأن إنشاء جبانات بقرى بخانس- جزيرة الدوم- الرزقة- الشقيفي- القلعية - مركز أبو تشت- محافظة قنا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن تطوير ورفع كفاءة مستشفى المحمودية المركزي، واستغلال المساحات غير المستغلة- محافظة البحيرة.