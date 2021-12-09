«نبيل فاروق أسطورة لم تتكرر».. كتاب جديد يتناول السيرة الأدبية للكاتب الراحل

صدر حديثا عن دار الكتاب العربي للنشر، رواية «الدكتور نبيل فاروق أسطورة.. لم تتكرر.. ولن تموت»، للكاتب عمرو عطية، والذي يتناول السيرة الأدبية للكاتب الذي رحل عن عالمنا 9 ديسمبر من العام الماضي.

ألقاب منحها القراء للدكتور نبيل فاروق

وولد نبيل فاروق في 9 فبراير 1956، وتحل اليوم 9 من ديسمبر2021 الذكرى الأولى لرحيل أديب الشباب، الذي لقبه محبوه بـ «الأسطورة» و«رجل المستحيل»، وأثرى الكتاب بالعديد من الروايات.

ويعتبر كتاب «فاروق أسطورة.. لم تتكرر.. ولن تموت»، هو أول كتاب لمؤلف يحكي فيه عن السيرة الأدبية للدكتور نبيل فاروق من البداية إلى النهاية.

ويقول الكاتب في مقدمة الكتاب: «لن أقول وداعًا د. نبيل فاروق .. أبدًا؛ فالوداع فِراق؛ وأنت لم ولن تفارقنا بل أقول إلى اللقاء؛ فاللقاء معك يتجدد ولا يَبْلَى، ويستمر ولا يتوقف فَهَيّا بنا دكتور نبيل نُجدد اللقاء معك، ونُقَلِّبُ صفحات هذا الكتاب مَعًا؛ لنتذكر ونتذاكر سويا، ونجدد مع مُحبيك الحديث عن سيرتك الأدبية الأسطورية.. يا مَن حَبَّبْتَ الأطفال والمراهقين والشباب في القراءة، وشجعتهم على الكتابة.. هيا بنا».

الجدير بالذكر أن أول ظهور للكتاب كان بمعرض القاهرة للكتاب في يونيو الماضي، وقد نفدت جميع نسخه بمجرد ظهوره، وكذلك كان الحال بمعرض الرياض ومعرض الشارقة من نفس العام.

المؤلف: كتبت الكتاب عرفانا وتقديرا للدكتور نبيل فاروق

وكان الكاتب عمرو عطية قد قال في تصريحات صحفية: «كتبتُ هذا الكتاب عرفانا وامتنانا وتقديرا للدكتور نبيل فاروق على ما أمتعنا به طوال فترة طفولتنا ومراهقتنا وشبابنا وحتى الآن، وكم أنا سعيد بانتشار الكتاب منذ لحظة ظهوره الأولى، وأتمنى أن يصل إلى كل قراء ومحبي الدكتور نبيل، وأن يستمتعوا به، ويستعيدوا معه أجمل الذكريات، وأن يتعرفوا من خلاله على معلومات جديدة عن الدكتور نبيل فاروق».