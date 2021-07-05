أسرة نبيل فاروق تحذر من كتابة سيرته دون موافقتها: لم نمنح معلومات لأحد

حذّرت أسرة الكاتب الدكتور نبيل فاروق، من استغلال اسم الكاتب الراحل، أو كتابة سيرته الذاتية دون موافقة كتابية من الأسرة، مؤكدة أنّه حال التعرض لسيرته دون إذن كتابي، ستتخذ الأسرة الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك، وحتى الآن لم توافق الأسرة لأي شخص بكتابة السيرة الذاتية للكاتب الراحل.

ابنة نبيل فاروق: لم نمنح أي شخص معلومات عنه لأي شخص

ونشرت ريهام نبيل فاروق عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: «نعلن نحن أسرة الدكتور نبيل فاروق، أنّنا لم نراجع، ولم نوافق، ولم نسمح بنشر أي كتاب يتعرض لحياته وتاريخه، وأي كاتب، أو دار نشر يتعرض للسيرة الذاتية الخاصة به دون الرجوع إلينا، والحصول على موافقة كتابية من الأسرة، يعرِّض نفسه للمساءلة القانونية وسنتخذ الإجراءات الضرورية لمنع النشر».

وتابعت: «لم نمنح أي معلومات، أو مذكرات، أو محتوى يتيح لأي شخص ادعاء كتابة سيرة ذاتية عنه، ونخلي مسؤوليتنا بالكامل عن أي منشور لم يخضع للمراجعة الدقيقة من الأسرة للتأكد من ارتقائه لمستوى يليق باسم دكتور نبيل فاروق، بما له من تاريخ مضيء في عالم الكتابة والأدب، وحال الاتفاق على كتاب سيرة ذاتية مستقبلا، سيعلن هذا أحد أفراد الأسرة».

وأوضحت: «نحن بصفتنا أسرة دكتور نبيل فاروق الذي ربانا على الأخلاق، والمُثل العليا، وقول الحق، نعلم تأثيره الممتد والباقي على أجيال عدّة، وما رسخه في نفوسهم من مباديء وقيم، ونثق في أنّ محبيه وقراءه من المحيط إلى الخليج، لن يشاركوا في الدعاية والترويج لأي شخص تسول له نفسه استغلال اسم دكتور نبيل فاروق للمنفعة الشخصية، والتربح من سيرته العطرة دون وجه حق».

والكاتب الدكتور نبيل فاروق من مواليد فبراير 1956، تخرج في كلية الطب، ويعد من أشهر وأبرز من قدموا الروايات البوليسية والخيال العلمي لجيل شباب الثمانينيات والتسعينيات وأشهرها، ملف المستقبل، رجل المستحيل، وكوكتيل 2000، وغيرها، قبل أن يرحل في 9 ديسمبر 2020 عن عمر ناهز 64 عاما.