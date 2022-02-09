سفير السعودية بلبنان يرد على «نصر الله»: «حزب الله» يهدد الأمن القومي العربي

هاجم السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري، أمين عام حزب الله اللبناني «حسن نصر الله»، بعد اتهام الأخير المملكة بالتدخل فى الشؤون الداخلية اللبنانية.

ونشر «بخاري»، تغريدة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، جاء فيها: «رمتني بدائها وانسلت، هذا المثل من أكثر الأمثال العربية إبداعا وذكاء عبر التاريخ، وينطبق على من يجيد فنون التهريج الدعائي بانتقائية تجعله يدعي الفضيلة ونقيضها في آن معا».

رَمَتْنِي بِدَائِها وانْسَلَّتْ…! ، هذا المثلُ من أكثر الأمثالِ العربيةِ إبداعًا وذكاءً عبر التّاريخ، وينطبقُ على من يجيدُ فنونَ التهريجِ الدعائِي بانتقائيةٍ تجعلهُ يدَّعِي الفضيلةَ ونقيضَها في آنٍ معًا.#أبو_رغال — Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) February 8, 2022

وفى لقائه مع قناة العربية، طالب «بخاري»، حكومة لبنان وحزب الله، بالتوقف عن التناول الإعلامي والسياسي والعسكري لكل ما يمس أو يخص الشأن السعودي، وكذلك دول الخليج وأمنها واستقرارها، معربا عن أمل بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي في ألا يتحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية ومصالحها وتنفيذ أجندات الدول والتنظيمات والجماعات الإرهابية المناوئة لها.

وفيما يخص حزب الله، أضاف بخاري: «إصرار حزب الله اللبناني على فرض سيطرته على الدولة ومؤسساتها الدستورية هو المعطل الحقيقي للسلم والأمن في لبنان»، مشيرا إلى أنّ أنشطة حزب الله الإرهابي وسلوكه العسكري الإقليمي يهددان الأمن القومي العربي.

حزب الله: ليس لدينا موانع للحوار مع الخليج لمصلحة لبنان

وفى الشأن ذاته كان حسن نصر الله، شنّ هجوما على السعودية في لقاء على قناة العالم، ودعا الرياض إلى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية إذا أرادت عدم التدخل في شؤونها.

وقال إن حزب الله ولبنان لا تتدخل في شؤون أي دولة من دول الخليج، وأضاف قائلا : «فقط نساند الشعب اليمنى المعتدى عليه من السعودية.. لا تطلبوا من لبنان أو أي حزب عدم التدخل فى شؤنكم الداخلية قبل أن تكفوا عن التدخل في الشأن اللبناني»، وأشار إلى أنه ليس هناك ما يمنع حزب الله من التشاور أو إجراء أي حوار مع السعودية أو دولة خليجية انطلاقا من مصلحة لبنان.