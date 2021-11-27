أمريكا ترحب بإعلان أستراليا «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية

رحبت واشنطن، أمس الجمعة، بإعلان أستراليا، «حزب الله» اللبناني بأكمله، كمنظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي الأسترالي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن الحزب، منظمة إرهابية خطيرة تهدد سلامة المجتمع الدولي وتقوض سيادة لبنان، مشيرة إلى أن قدرات التنظيم شبه العسكرية والإرهابية، فضلاً عن آليته الدعائية وشبكاته المالية الفاسدة، تشكل عقبات رئيسة أمام السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط وحول العالم.

الخارجية: الفصل بين الجناح العسكري وبقية المنظمة الإرهابية خطوة مهمة للأمام

واعتبرت الخارجية الأمريكية، أن إنهاء الفصل بين الجناح العسكري لـ «الحزب» وبقية المنظمة الإرهابية خطوة مهمة للأمام، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت الحكومة الأسترالية، أعلنت في وقت سابق، تصنيف «حزب الله» اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي، منظمة إرهابية، في خطوة وسعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تقتصر على الجناح العسكري لـ الحزب، ثم أضحت تنطبق على جناحه السياسي، وما يوصف بمؤسساته المدنية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت وزيرة الداخلية الأسترالية، كارين أندروز، إن «حزب الله» المسلح المدعوم من طهران يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية، ويشكل تهديدا حقيقيا وموثوقا به لـ أستراليا.

و«حزب الله»، مصنف بأسره مصنف في الولايات المتحدة، منظمة إرهابية خلافا لما هو عليه وضعه في دول أخرى اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قائمتها للمنظمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات.

وكانت الولايات المتحدة، دعت في وقت سابق، منظمة الأمم المتحدة إلى ضرورة إدراج «حزب الله» اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري على قوائم الإرهاب، فيما دعا المشرعون الأمريكيون، «الاتحاد الأوروبي» للعمل على إصدار قرار بتصنيف الحزب منظمة إرهابية بالكامل، علماً أن واشنطن كانت قد صنفت الحزب كمنظمة إرهابية منذ عام 1997.