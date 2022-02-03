«التضامن» توجه الهلال الأحمر بإرسال مساعدات إغاثة عاجلة إلى لبنان

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، جمعية الهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدني الممثلة في: جمعية رسالة، مصر الخير، بنك الطعام، بنك الكساء، لتجهيز وإرسال مساعدات إغاثية إلى لبنان بشكل عاجل، اتساقا مع رؤية القيادة السياسية في إذكاء الروح العربية، وضرورة تقديم كل الدعم للدول الشقيقة خاصة في وقت الأزمات والمحن، وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بشأن إرسال مساعدات عاجلة مقدمة لدولة لبنان الشقيق لمواجهة التداعيات الأخيرة التي تشهدها الدولة في الآونة الأخيرة.

100 طن من المواد الإغاثية والغذائية

أوضحت «القباج»، في بيان لها، اليوم الخميس، أن وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الشركاء من الجمعيات الأهلية نجحت في تجهيز معونة مساعدات عاجلة لدولة لبنان تشتمل على 100 طن من المواد الإغاثية (بطاطين، مراتب، مواد غذائية)، و250 طن مواد طبية من المستهلكات والمستلزمات الطبية (كمامات، أدوية)، بالإضافة إلى معونات تم تقديمها من جهات حكومية أخرى، وهذا ما عهدته الدول العربية الشقيقة من مساندة ومؤازرة لبعضهم البعض وبصفة خاصة من جمهورية مصر العربية في كل الأوقات.

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وأشادت بمشاركة منظمات المجتمع المدني في تجهيز المساعدات، كما أثنت على مجهودات المتطوعين من الهلال الأحمر المصري في إنهاء الإجراءات اللوجستية، من تجهيز وتعبئة وتحميل وإرسال المساعدات عن طريق البحر، مشيرة إلى جهود الهلال الأحمر في إرسال المساعدات لشريكه الصليب الأحمر اللبناني من قبل، في أحداث مرفأ بيروت ومساندته للشعب اللبناني في الأزمات والكوارث.

يذكر أن جمعية الهلال الأحمر المصري استجابت في عام 2021 لمجموعة من النداءات الدولية، والتي شملت كلا من السودان وجنوب السودان وجيبوتي ولبنان والأحداث الأخيرة في غزة.