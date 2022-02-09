حصاد ركن الفتوى في جناج الأزهر بمعرض الكتاب.. حسم 15 ألف سؤال شائك

ركن الفتوى بجناح الأزهر الشريف، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، من الأركان التي شهدت حضورا وإقبالا كبيرا، من الجمهور من مختلف الفئات العمرية، سواء من داخل مصر أ‏و خارجها، لثقة الجمهور في علماء الأزهر ومنهجهم الوسطي المعتدل، كما أنه يوفر خصوصية كبيرة تتيح للسائل الحرية في توجيه أسئلته دون حرج أو خجل، إذ يجيب أعضاء ركن الفتوى والواعظات من مجمع ‏البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أسئلتهم وتوجيه النصح لهم.

واعظات في ركن الفتوى

وأتاح وجود العنصر النسائي في ركن الفتوى، للسيدات طرح الأسئلة الخاصة بهن فرفع عنهن الحرج، وكان لهذا التنوع في ‏الركن ما بين وجود المفتين والواعظات، خاصة أنهم من الشباب، عامل جذب مهم بالنسبة لزوار المعرض، الذي نتج عنه أكثر من 15 ألف فتوى في أغلب القضايا والمشكلات والأحكام الشرعية، قد قدمها الركن لزوار الجناح.

كيفية احتساب الزكاة

كانت الفتاوى الواردة إلى ركن الفتوى بجناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب، متنوعة ما بين فتاوى عبادات، مثل: كيفية قضاء الصلوات عن الأعوام السابقة، وكيفية احتساب الزكاة على المال سواء المدخر في البيت، أم في البنك، أو كأسهم شهادات استثمار، وكيفية التخلص من الوساوس وحديث النفس، وغيرها من فتاوى العبادات، بينما كانت أبرز فتاوى المعاملات كانت تتعلق بأحكام فوائد البنوك وشهادات الاستثمار والقروض الشخصية والتمويل والتأمين على الحياة والسيارة، والعملات الرقمية والمضاربة في البورصة.

التعاملات مع الأبناء

كانت أبرز فتاوى الأحوال الشخصية: مشكلات تعامل الأبناء مع الآباء والأمهات، وحكم التلفظ بيمين الطلاق، وما هي حقوق الأبناء على الآباء، وحقوق الآباء على الأبناء، وبعض الأحكام الشرعية، مثل الوصية لأحد الأبناء، والرجعة بعد الخلع، وقص بعض الشعر وترك بعضه، وارتداء البنطلون الممزق وغيرها، من فتاوى الأحوال الشخصية.

وشارك الأزهر الشريف بجناح خاص، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (53) للعام السادس على التوالي، واستقبل زواره طول فترة المعرض من 27 يناير، حتى 7 فبراير لعام 2022، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.