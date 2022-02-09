مباحثات مصرية يابانية في مجال الطاقة النظيفة والاستعداد لـCOP27

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، السفير الياباني الجديد في القاهرة، أوكا هيروشي، حيث ناقشا تحديات تغير المناخ والتوجه العالمي للتحول نحو الطاقة النظيفة، ومستويات الأسعار العالمية الحالية، فضلا عن سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البترول والطاقة النظيفة، وخفض انبعاثات الكربون، في ظل اهتمام كبير من الشركات اليابانية للمشاركة في هذه المجالات بمصر، فضلا عن استعراض استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر الـ27 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 بمدينة شرم الشيخ.

التعاون بين البترول والشركات اليابانية

وأكد الملا خلال اللقاء، أهمية التعاون المستمر والبناء لقطاع البترول مع الشركات اليابانية، خاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة لصناعة البترول والغاز، في ظل الخبرات المتميزة التي تمتلكها الشركات اليابانية في هذا المجال.

ولفت إلى أنّه جار إعداد خارطة طريق لإنشاء نظام لكفاءة إدارة الطاقة بقطاع البترول، بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عمليات تقييم فرص إنتاج الأمونيا الزرقاء بمصر، في ضوء مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مؤخرا بين شركات إيجاس وإيكم وتويوتا اليابانية، فضلا عن تقييم فرص تطبيق عمليات التقاط وتخزين واستخدام الكربون، والتي أظهرتا شركتي تويوتا وميتسوبيشي اليابانيتين اهتماما كبيرا للمشاركة بها.

وأضاف الوزير، أنّ مصر ماضية في عمليات تحول الطاقة من خلال التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود انتقالي، يتمتع بخصائص صديقة للبيئة، مشيرا إلى أنّه جار إعداد استراتيجية قومية لاستخدام الهيدروجين كوقود نظيف، بالشراكة مع الوزارات المعنية، كما أشار إلى المبادرة التي أطلقها منتدى غاز شرق المتوسط مؤخرا لتموين السفن بالغاز المسال بديلا عن الوقود التقليدي كأحد الوسائل الفعالة لخفض الانبعاثات.

قطاع البترول يتمتع بفرص استثمارية كبيرة

وتابع الوزير، أنّ قطاع البترول المصري يتمتع بفرص استثمارية متميزة ومجالات عديدة لنمو الأنشطة، ومجالات العمل في صناعة البترول والغاز بين الجانبين.

من جانبه، أكد هيروشي، أهمية التعاون بين الدول المنتجة والدول المستهلكة وتحقيق التوازن في الأسعار، بما يحقق الاستفادة لجميع الأطراف، مشيرا إلى أنّ العلاقات بين مصر واليابان تاريخية، وأنّ بلاده تتطلع إلى تعميق التعاون مع مصر في مجالات الطاقة كافة، في ضوء الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها، وأنّها أصبحت وجهة استثمارات كثير من الشركات العالمية، خاصة في ظل النجاحات التي تحققت مؤخرا.