كيف توفر أموالك بعد تحويل سيارتك للعمل بالغاز؟.. مصدر حكومي يجيب

تعد أسعار الغاز الطبيعي للسيارات في مصر، من أكثر المواضيع التي يهتم بها المواطنون، خاصة الذين حولوا سياراتهم للعمل به بدلا من البنزين أو السولار، حيث شهدت محطات تحويل السيارات للعمل به ارتفاعًا ملحوظًا في زيادة عدد أصحاب السيارات الراغبين في تحويل مركباتهم.

الغاز الطبيعي أرخص 50%

وقال مصدر حكومي مسؤول، في تصريحات لـ«الوطن» إن أسعار الغاز الطبيعي للسيارات أرخص كثيرًا من أسعار البنزين، حيث يُقدر سعر الغاز الطبيعي أقل بحوالي 50% من سعر البنزين.

وأضاف المصدر أنه بعد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية تحريك أسعار البنزين بداية الشهر الحالي، زاد عدد المقبلين على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة أن لجنة التسعير لم تغير سعر الغاز وأبقوا عليه كما هو عند سعر 3.75 جنيه للمتر المكعب.

سعر الغاز الطبيعي للسيارات أقل بالنصف عن أسعار البنزين

ويعتبر سعر الغاز الطبيعي للسيارات في مصر أقل بحوالي النصف عن أسعار البنزين، ما يتماشى مع سياسة الدولة التي تعمل على تشجيع الناس لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

ويأتي سعي الدولة إلى زيادة أعداد السيارات المحولة للغاز الطبيعي، وعدم تحريك أسعاره خلال التسعير الشهر الحالي نظرًا لتوافر الغاز الطبيعي بوفره وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، ووجود فائض كبير منه منتج محليًا، كما حققت الدولة فائضًا كبيرًا من الغاز الطبيعي خاصة بعد اكتشاف العديد من الحقول الجديدة وتنمية الحقول القديمة.

وتسعى الحكومة جاهدة للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، من خلال برنامج طموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج «غاز/ بنزين».