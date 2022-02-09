21 قتيلا وآلاف النازحين جرّاء الإعصار المداري «باتسيراي» في مدغشقر

أفاد بيان لمنظمة الصليب الأحمر الفرنسي، بمصرع 21 شخصًا جرّاء الإعصار المداري «باتسيراي»، الذي ضرب مدغشقر السبت الماضي، وذكرت صحيفة «مدغشقر تريبون»، في تقريرها أنّ الإعصار المداري تسبب في وفاة 21 شخصا وتضرر 70 ألف و300 آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من 13 ألف شخص.

ووفقا لبيانات مكتب إدارة المخاطر والكوارث في الجزيرة، توفي 12 شخصا آخرين، في بعض المناطق بالبلاد، دون أن يتم إدراج أسمائهم في قائمة الضحايا .

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للإعصار الذي ضرب مدغشقر، مُبينة ما نتج عن الإعصار من قطع لشبكات الانترنت والكهرباء ونزوح الآلاف.

Tropical Cyclone Batsirai made landfall in east Madagascar on Saturday, with average winds of over 100 mph and a storm’s eye measuring more than 30 miles across. pic.twitter.com/AkSCNpiaA1 — CBS News (@CBSNews) February 6, 2022

13 موقعًا لاستضافة متضرري الإعصار

وكانت منظمة الصليب الأحمر، أكدت عبر حسابها على «تويتر»، أنّ الإعصار دمر الممتلكات والبنية التحتية وترك الضحايا بلا مأوى، كذلك سجلت المنظمة أضرارا بالمنازل وإعاقة الطرق وانقطاع الكهرباء وشبكة الإنترنت.

وأوضحت المنظمة في إفادتها الإعلامية على «تويتر»، أنّ منطقة فاتوماندري، شهدت تدمير بعض المنازل وتشريد أكثر من 1500 شخص وأشارت إلى وجود 13 موقعا للإيواء أو استضافة من تضرروا من الإعصار المدارى باتسيراي.

ووفقا لوكالة «فرانس برس»، فإن الإعصار الذي ضرب منطقة مانانجاري، هو العاصفة الثانية التي تضرب الجزيرة خلال أسابيع قليلة، وذكرت الوكالة أنّ الأرصاد الجوية سبق وحذرت من أن الإعصار سيضرب البلاد في الثامنة من مساء السبت، ومن ثم تم وضع 6 مناطق في مدغشقر رهن حالة التأهب القصوى.

وذكر مسؤولون للوكالة أن نحو 4.4 مليون شخص من سكان مدغشقر البالغ عددهم 28 مليون نسمة في خطر، وسط توقعات بتأثر 600 ألف شخص مباشرة، ونزوح 150 ألفاً آخرين.