21 قتيلا وآلاف النازحين جرّاء الإعصار المداري «باتسيراي» في مدغشقر

أفاد بيان لمنظمة الصليب الأحمر الفرنسي، بمصرع 21 شخصًا جرّاء الإعصار المداري «باتسيراي»، الذي ضرب مدغشقر السبت الماضي، وذكرت صحيفة «مدغشقر تريبون»، في تقريرها أنّ الإعصار المداري تسبب في وفاة 21 شخصا وتضرر 70 ألف و300 آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من 13 ألف شخص.

ووفقا لبيانات مكتب إدارة المخاطر والكوارث في الجزيرة، توفي 12 شخصا آخرين، في بعض المناطق بالبلاد، دون أن يتم إدراج أسمائهم في قائمة الضحايا .

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للإعصار الذي ضرب مدغشقر، مُبينة ما نتج عن الإعصار من قطع لشبكات الانترنت والكهرباء ونزوح الآلاف.

Tropical Cyclone Batsirai made landfall in east Madagascar on Saturday, with average winds of over 100 mph and a storm’s eye measuring more than 30 miles across. pic.twitter.com/AkSCNpiaA1