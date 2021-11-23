رئيس مدغشقر: نفذنا مهامنا كمقرر للكوميسا بمساعدة مصر

قال أندريه راجولينا، رئيس مدغشقر، إنّ التحولات التاريخية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا، أثرت على أسعار البضائع والأغذية والمنتجات الأساسية، ما تسبب بدوره في أزمات اجتماعية كبيرة في الدول الأفريقية.

راجولينا: الاقتصاد الرقمي على رأس أولويات دول الكوميسا

وأضاف راجولينا، خلال كلمته في القمة الـ21 لتجمع الكوميسا، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نفذنا أعمالنا كمقرر للكوميسا بمساعدة مصر، ونحاول الاستمرار في التكامل الرقمي لتحقيق الأهداف التي لها أهمية كبيرة، فبناء الاقتصاد الرقمي على رأس أولويات المنطقة».

التكنولوجيا الرقمية في خدمة التنمية

وتابع رئيس مدغشقر: «ما زلنا بعيدين عن استغلال الطاقات التي تمتلئ بها السوق الأفريقية، ووضعنا التكنولوجيا الرقمية في خدمة التنمية، ونود أن نراهن على الانطلاق الاقتصادي بعد هذه الأزمة الصحية».

ولفت راجولينا، إلى أنّ العالم اليوم بلا حدود، وهو أمر يفيد التجارة الرقمية، مشددًا على أنّ بلاده تقدمت في مجال تنفيذ أسس التبادل الحر الرقمي بين الجميع، ما يساعد التجار خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في التغلب على القيود للقيام بأعمال تجارية بفضل التجارة البينية الرقمي، مضيفا: «لدينا أهداف متكاملة، واجتمعت دول الكوميسا من أجل ذلك والإسراع في العملية التجارية».