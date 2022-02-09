الصحة: مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية قد يتسبب في وفاة المريض

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية يتم من خلال البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات التي لا تستجيب للدواء، ما يجعل القضاء عليها صعبا ويترتب عليها العديد من النتائج التي تؤثر سلبا على حياة المرضى وتسبب العديد من الآثار الجانبية التي تحدث بسبب مقاومة الميكروبات.

الآثار الجانبية للمقاومة المضادات الحيوية

وأضاف «عبدالغفار»، خلال حسابه الرسمي على «الفيس بوك»، أنّ هناك العديد من الآثار السلبية التي تحدث بسبب بسبب مقاومة المضادات الحيوية يصعب على المرضى تفاديها، وتتمثل هذه الآثار الجانبية في «انتشار المرض بصورة كبيرة وسريعة - الشعور بأعراض المرض الشديدة التي تحدث بسبب كورونا ومقاومة البكتريا، الوفاة».

عدم تناول أي مضادات حيوية دون استشارة الطبيب

وتابع المتحدث الرسمي الرسمي لوزارة الصحة على أهمية استشارة الطبيب المختص قبل تناول أي أدوية من المضادات الحيوية ولابد معرفة نوع المرض الذي يتم من خلاله صرف الدواء اللازم لعلاج المريض، مع الالتزام التام بكافة الإرشادات التي يضعها الطبيب للمريض للعلاج من الإصابة التي يعاني منها خلال فترة الإصابة.

وأوضح المتحدث الرسمي للصحة، أنّ المضادات الحيوية لا تعالج الأمراض الفيروسية مثل «نزلات البرد- الإنلفونزا- كورونا»، وأنها تستخدم في علاج البكتيريا التي تحدث للأشخاص، ويكون صرف المضادات الحيوية بصورة مباشرة تحت إشراف الطبيب ومتابعة النصائح التي يضعها الطبيب للمريض والسير عليها حتى يتماثل للشفاء تماما.

وشدّد «عبدالغفار»، على خطورة تبادل المضادات الحيوية بين المرضى دون استشارة الطبيب المختص، حيث لكل مريض أعراض مختلفة ويجب الذهاب للطبيب، والالتزام بكافة التعليميات الطبية لتجنب حدوث أي مضاعفات جانبية.