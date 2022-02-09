«الصحة العالمية» تطالب دولا بـ 16 مليار دولار: طوارئ كورونا تنتهي 2022

طالبت منظمة الصحة العالمية، الدول الغنية بتسديد ما أسمته بنصيبها العادل من الأموال اللازمة لخطتها للتغلب على انتشار فيروس كورونا المستجد في البلدان النامية من خلال المساهمة بمبلغ 16 مليار دولار على وجه السرعة، قائلة إن السداد النقدي يسهم في وصولها إلى أدوات أسرع يمكن أن تساعد في القضاء على الفيروس باعتباره حالة طوارئ صحية عالمية هذا العام.

وأضافت «الصحة العالمية»، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن خطتها تهدف إلى تطوير وإنتاج وشراء وتوزيع أدوات لمواجهة الوباء، منها اللقاحات والاختبارات والعلاجات ومعدات الحماية الشخصية.

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طوارئ كورونا قد تنتهي هذا العام

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن الانتشار السريع لمتغير أوميكرون جعل الأمر أكثر إلحاحا لضمان توزيع الاختبارات والعلاجات واللقاحات بشكل عادل، مضيفا: «إذا دفعت البلدان ذات الدخل المرتفع نصيبها العادل، فيمكن للشراكة أن تدعم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل للتغلب على مستويات التطعيم المنخفضة، والاختبارات الضعيفة، ونقص الأدوية، فقد أعطانا العلم الأدوات لمحاربة المرض، وإذا تم تحقيق التعاون والتضامن على مستوى العالم، فسيمكننا ذلك من إنهاء حالة الطوارئ الصحية الخاصة بفيروس كورونا هذا العام».

انخفاض التلقيح في البلدان منخفضة الدخل

ذكر «جيبريسوس» أن عدم المساواة الهائل لا يؤدي فقط إلى خسارة الأرواح وإلحاق الضرر بالاقتصادات، بل يهدد أيضا بظهور متغيرات جديدة أكثر خطورة يمكن أن تحرم الأدوات الحالية من فعاليتها وتعيد حتى السكان الملقحين بشدة إلى الوراء لعدة أشهر، إذ تم استخدام 0.4% فقط من 4.7 مليار اختبار كورونا تم إجراؤها على مستوى العالم في أثناء الجائحة في البلدان منخفضة الدخل، وفي الوقت نفسه، تلقى 10% فقط من الناس في تلك الدول جرعة لقاح واحدة على الأقل.