«الصحة»: إطلاق 14 قافلة طبية اليوم بالمحافظات.. ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي عن إطلاق 14 قافلة طبية جديدة اليوم بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة للكشف المبكر عن الامراض السارية والأمراض الغير سارية وتوفير الأدوية الطبية اللازمة للمواطنين الذين يترددون على القوافل الطبية، مع توفير كافة الخدمات الطبية التي يحتاجون إليها في مختلف التخصصات الطبية مع توجيه النصائح اللازمة للتعامل مع الأمراض والفيروسات وتجنب طرق العدوى.

المحافظات التي من المقرر تواجد بها القوافل الطبية

وكشفت وزارة الصحة والسكان أنه من المقرر تواجد القوافل الطبية بـ14محافظة على مستوى الجمهورية لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين، والنهوض بالحياة الصحية للمواطنين وفقا لأجندة الصحة للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذا لرؤية مصر2030.

ومن المقرر أن تستمر القوافل الطبية يومي 9فبراير إلى 10فبراير في المحافظات التالية «محافظة القاهرة -محافظة البحيرة - محافظة مطروح -محافظة دمياط- محافظة المنوفية -محافظة جنوب سيناء -محافظة الغربية - - محافظة البحر الأحمر- محافظة بني سويف -محافظة سوهاج -محافظة المنيا -محافظة قنا - محافظة أسيوط -محافظة أسوان».

الأماكن التي تتواجد بها القوافل الطبية

وكشفت وزارة الصحة عن الأماكن التي من المقرر تواجد بها القوافل الطبية وذلك تيسيرا على المواطنين في معرفة أماكن تواجد القوافل الطبية وذلك حتي يتثنى لهم الذهاب للقوافل الطبية والحصول على الخدمات الطبية المتوافرة بها، ومن المقرر أن تواجد القوافل الطبية في هذه المناطق:

- قرية الإبراهيمية مركز كفر سعد محافظة دمياط

- قرية سلامة حجازي مركز الحمام محافظة مطروح

- قرية وادي الشرقة تجمع بدوب مجيرح مركز شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء

- قرية لاجودة مركز الفشن محافظة بني سويف

- قرية كوم اشقاو مركز طما محافظة سوهاج

- قرية مرسي حميرة- أبرق مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر

- كفر السابي مركز شبراخيت محافظة البحيرة

- السلام مركز بني مزار محافظة المنيا

- - مركز طبي الأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة

- بهيت الحجارة مركز سمنود محافظة الغربية

- بركة مركز نجع حمادي محافظة قنا

- الرياض مركز ديروط محافظة أسيوط

- قرية كفر الشرفا مركز تلا محافظة المنوفية

- المحاميد مركز إدفو شرق محافظة أسوان

التخصصات الطبية بالقوافل

وأكدت الوزارة، أن التخصصات تشمل: «قسم الباطنة، قسم الأطفال، قسم الأنف والأذن، قسم النساء والولادة، قسم خدمات تنظيم الأسرة، قسم العظام، قسم الجراحة، قسم الرمد والأسنان، قسم القلب، قسم الجلدية، قسم الخدمات والأشعة، قسم التحاليل»، مشيرة إلى أنّ الكشف مجاني لكل المواطنين ومختلف الفئات العمرية