إيقاف برنامج «الحياة أحلى» على «الحدث اليوم» بسبب تزوير مداخلة مجدي يعقوب

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج «الحياة أحلى» على قناة «الحدث اليوم»، وإحالة المسؤولين بالقناة للتحقيق، ومخاطبة نقابة الإعلاميين للتعامل مع الشق التأديبي الخاص بمقدمي البرنامج.

مداخلة هاتفية كاذبة مع شخص ينتحل صفة الدكتور مجدي يعقوب

وأعلنت في بيان، منذ قليل، أن لجنة الرصد بالمجلس قد تابعت قيام البرنامج ببث محادثة هاتفية كاذبة مع الدكتور مجدي يعقوب، أحدثت تضليلاً وتحايلاً وخرقاً للمصداقية المهنية التي يجب أن تعمل في إطارها مختلف وسائل الإعلام.