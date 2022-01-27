«أحلى كلام» برنامج ترفيهي جديد لـ أحمد فهمي على «الحياة» يومي الجمعة والسبت

تبدأ قناة «الحياة» العامة إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض برنامج جديد «أحلى كلام» يقدمه أحمد فهمي، ويتضمن البرنامج العديد من الفقرات المتنوعة المرحة ما بين ألعاب ذهنية وغناء مع نجوم الفن في مصر والعالم العربي.

وفى أولى حلقات البرنامج يحل الفنان أشرف عبدالباقي، ضيفًا على أحمد فهمي، مقدم البرنامج، وهو اللقاء الذي يعرض في حلقتين، يومي الجمعة والسبت، الموافق 28 و29 يناير الجاري على قناة «الحياة» في تمام الساعة 10 مساءً.