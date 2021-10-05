منة فضالي عن عطل «فيس بوك»: «الحياة من غير سوشيال ميديا أحلى كتير»

حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة الجمهور، رأيها في العطل الذي تعرضت له مواقع «فيس بوك، وواتس آب، وإنستجرام»، مساء اليوم ومستمر حتى الآن منذ 6 ساعات تقريبًا.

منة فضالي تعلق على أزمة تعطل السوشيال ميديا

وعلقت منة فضالي بتدوينة عبر صفحتها الخاصة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلة: «الحياة من غير سوشيال ميديا أحلى كتير والله مين متفق معايا».

الجمهور يتفاعل مع منة فضالي

وتفاعل الجمهور مع تدوينتها بشكل كبير فقال أحدهم: «أنا متفق معاكِ خلينا نرجع زي زمان نسأل على بعض، ونكلم بعض ويبقى عندنا وقت للزيارات العائلية السوشيال ميديا سرقة أعمارنا».

ولكن جاء رأى آخر معارض تمامًا حيث قال: «متأكدة من اللي بتقوليه دا وبالنسبة للناس اللي شغالة عليهم وبيبوظ شغلهم دلوقتي أكيد مش مبسوطين ومش متفقين معاكِ».

يذكر أن مواقع «فيسبوك وواتس آب وإنستجرام» تعرضوا لعطل فني على مستوى العالم منذ ست ساعات تقريبًا.

فيلم روحي لك

يذكر أن الفنانة منة فضالي تواصل خلال هذه الفترة تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد «روحي لك»، والتي تشارك فيه بجانب إيهاب فهمي، ومروة عبد المنعم، ومدحت تيخا وعمرو عبد العزيز، وشريف باهر وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج مازن نيازي.

فيلم ميني بار

كما أن منة فضالي تواصل أيضًا تصوير فيلم ميني بار، والتي تشارك في بطولته بجانب نضال الشافعي، وصلاح عبد الله وأمينة وراندا البحيري، ومدحت تيخا وطاهر أبو ليلة وعلاء مرسي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف طارق رمضان وآخراج محمد الخضري.