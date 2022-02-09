وزير الرياضة: 7 معسكرات شبابية جديدة بتكلفة 400 مليون جنيه في 2022

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا موسعا مع مساعديه؛ لمناقشة كل التطورات الخاصة بالمشروع القومي للمعسكرات والمدن الشبابية والرياضية، والذي يتضمن تطويرا شاملا لجميع أراضي المعسكرات الشبابية والرياضية التابعة للوزارة في مختلف المدن والمحافظات وخاصة المناطق الساحلية منها.

المشروع القومي يتضمن 7 معسكرات ومدن شبابية بتكلفة 400 مليون جنيه

وناقش وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع الذي حضره مستشارو المشروع من كلية الهندسة بجامعة القاهرة وقيادات وزارة الشباب والرياضة والمختصين بالإنشاءات والمشروعات الشبابية والرياضية، أعمال الإنشاءات والتطوير بكل معسكر على حدة والتي تضمنت 7 معسكرات وهي معسكر الكشافة بسفاجا والمقام على مساحة 14 ألف متر ومعسكر رأس سدر على مساحة 30 ألف متر ومعسكر الطور على مساحة 53 ألف متر ومعسكر القرش على مساحة 37 ألف متر ومعسكر رشيد على مساحة 16 ألف متر ومعسكر جمصة على مساحة 25 ألف متر.

تفاصيل تطوير المدن الشبابية

كما استمع الوزير إلى تفاصيل التطوير الشامل للمدن الشبابية في كل من الوادي الجديد والسويس ونزل شباب المنيا، وتتضمن إنشاء فنادق وصالات أنشطة وملاعب لكرة القدم وصالات مغطاة ومناطق خضراء ومبان اجتماعية وإدارية وملاعب متعددة الأغراض ومطاعم ومشروعات تجارية ومباني الخدمات وأماكن للترفيه للنشء والشباب، بتكلفة إجمالية تقدر بـ400 مليون جنيه.

التوسع في المنشآت الشبابية والرياضية

وأكد صبحي أن المشروع القومي للمعسكرات يمثل أحد أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة حاليا، خاصة في ضوء حرص الوزارة على التوسع في إتاحة المنشآت الشبابية والرياضية التي تتيح الخدمات للنشء والشباب من جميع المحافظات، مشددا على ضرورة الانتهاء من المشروع مع نهاية العام الجاري 2022.

وأوضح أن المرحلة الثانية من المشروع القومي للمعسكرات، تتضمن إنشاء وتطوير شامل لـ3 معسكرات جديدة بالوادي الجديد وكفر الشيخ ونويبع.

واشار الوزير إلى أن هذا المشروع القومي سيمثل إضافة كبيرة للبنية الشبابية والرياضية فى مختلف المحافظات المصرية، منوها بأنه سيتم استغلاله في تنفيذ مشروع يلا كامب والمعسكرات التدريبية والترفيهية والرياضية المتنوعة، فضلا عن تنفيذ أنشطة التنمية الرياضية التي تستهدف جعل الرياضة أسلوب ونمط حياة لجميع المواطنين من مختلف الأعمار السنية ومن جميع المحافظات والمدن والقرى المصرية.