وزير الشباب والرياضة: ندرس وضع منسق إعلامي في كل مديرية.. لا يتبع إدارة أخرى

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تدرس هيكلة بشأن وجود منسق إعلامي متفرغ في كل مديرية غير تابع لإدارة أخرى، مؤكدا حرصه على تأسيس إعلام وزارة وليس إعلام وزير.

وأضاف «صبحي» في كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الجلسة الرابعة من فعاليات الملتقى الأول للمنسقين الإعلاميين بحضور الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس شبكة قنوات «DMC» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن مشروع المنسقين الإعلاميين هدفه الأول التركيز على إعلام مشارك، وأن يكون المنسق موجه بالسياسة الإعلامية للوزارة.

التنمية الإعلامية والمعرفة أدوار مهمة تقوم بها الوزارة

وشدد الدكتور أشرف صبحي على المنسقين الإعلاميين بضرورة تصحيح أي معلومة خطأ والتصدى للشائعات، موضحا أن التنمية الإعلامية المتكاملة والمعرفة والوعي وهي أدوار مهمة تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع المديريات لتوصيل مفهوم الخدمة أو التوعية وفق توجهات الدولة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن فكرة وجود منسقين إعلاميين في المديريات تأتي بالتنسيق مع منظومة الإعلام في الوزارة وتوفر المعلومة الصحيحة وتعمل على ربط سياسة إعلامية واضحة بجميع المديريات لتوفير الخدمات والأنشطة والبرامج سواء في الإعلام الرقمي أو المرئي أو المسموع.

صبحي: الفكرة الجيدة يلزمها تنفيذ جيد وإستدامة

وأوضح أشرف صبحي، أن الفكرة الجيدة يلزمها تنفيذ جيد وإستدامة والتفكير فيما بعد التنفيذ، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على التنمية الإعلامية المتكاملة لقطاعات الشباب والرياضة في كافة المحافظات الجمهورية مع توحيد السياسة الإعلامية.

وأكد أن وزارة الشباب والرياضة تعمل من خلال السياسة الإعلامية على رسعة تحسين أداء مضمون الخدمات والأنشطة بالبنية التحتية الرقمية سعياً للاعتماد مستقبلاً على قواعد البيانات وآليات الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى حرصه على تشجيع الإنتاج الإعلامي والتنسيق والتعايش داخل المؤسسات الإعلامية.