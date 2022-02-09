زينة عاشور: «كان يا مكان» عرض مسرحي رائع وسعيدة بالمشاركة فيه

عبرت زينة عاشور، عن سعادتها بالمشاركة في أول عمل فني لها، وهي مسرحية «كان يا مكان»، والتي تُعرض حاليًا بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

زينة عاشور: مسرحية كان يا مكان، لحظة فخر بالنسبة لي للوقوف على هذا المسرح

ونشرت «عاشور» عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، مجموعة جديدة من كواليس مسرحية «كان يا مكان»، وعلقت عليها قائلة: «مسرحية (كان يا مكان)، لحظة فخر بالنسبة لي للوقوف على هذا المسرح».

زينة عاشور: مسرحية كان يا مكان عرض رائع

وتابعت «عاشور»: «عرض رائع وفريق عمل مبدع وجميل، وموسيقيين وفرقة مدهشة، وأتمنى المزيد من ليالي عرض مسرحية كان يا مكان»، مشيرة إلى أن هذا العرض المسرحي هو أول إنتاج مسرحي سعودي من نوعه في المملكة العربية السعودية.

من هي زينة عاشور

زينة عاشور، ابنة رجل الأعمال السعودي الشهير محمد مصطفى عاشور، والتي تزوجت من الفنان المصري عمرو دياب، وأنجبت منه ثلاثة أبناء، ولكنها طوال فترة زواجها بـ«الهضبة»، كانت حريصة على أن تكون بعيدة عن الأضواء.

وبعد زواج الثنائي عمرو دياب، وزينة عاشور، عملت الأخيرة منسقة لملابس زوجها، كما غيرت كثيرًا في شكل وطريقة ملابسه وقصة شعره، إذ أصبح يظهر في كل فيديو كليب بمظهر مختلف حتى صار رمزًا للأناقة لشباب جيله.