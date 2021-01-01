عمرو دياب يحتفل مع زينة عاشور وأولاده برأس السنة في دبي (صور وفيديو)

قضى النجم عمرو دياب ليلة رأس السنة مع زوجته زينة عاشور وأبنائه كنزي وجنا وعبدالله في دبي.

وهنأ دياب جمهوره بمناسبة العام الميلادي الجديد بمقطع مصور له من دبي، حيث نشره عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

عمرو دياب يعايد جمهوره بفيديو من دبي

ونشرت كنزي، ابنة عمرو دياب، صورا لها من دبي أثناء وجودها مع والدتها وأشقائها عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «عام ميلادي جديد».

وأثار وجود دياب مع زينة عاشور وأبنائه في بلد واحد تساؤلات حول تحسن علاقته بهم، خصوصا بعد أنباء انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني التي توارت عن الأنظار تماما، ولم تظهر سوى في صورة نشرها السيناريست محمد سليمان عبدالمالك عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» أثناء التحضير لمسلسلهما الجديد «قصر النيل» المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

وفي سياق مختلف، تصدرت أغنية «شكرا» التي طرحها عمرو دياب ضمن ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ» تريند موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها.

«شكرا» لعمرو دياب تتصدر تريند «تويتر»

وتعاون دياب في هذه الأغنية مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي، ويقول مطلعها:-

يقول مطلعها «شكرًا كده للي سابنا

واللي استتقل عتابنا

ميجيش ويدق بابنا

عايزين نفرح شوية

خلينا نعيش حياتنا بمزاجنا وبراحتنا

واللي يقل في راحتنا يمشي الفترة اللي جاية

كده لأ تمام التمام ولا ندي حد اهتمام.

وتتابع الأغنية «مش طالبة زعل الليلادي.. واللي بيتلكك سلام.. كل اللي جاي انبساط.. روق هتنسى اللي فات.. عايزين نعيش الليلادي مش هنقضيها حكايات، الدنيا دي ليها حسبة.. فرح وأحزان بنسبة ليه نعيش في خيالنا كذبة ليه نعمل مسرحية».