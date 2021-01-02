مصدر: عمرو دياب لم يلتق زينة عاشور أو دينا الشربيني في دبي

علمت «الوطن» من مصادر مقربة من الفنان عمرو دياب، أنه خلال تواجده في إمارة دبي خلال 3 أيام ماضية، لم يقابل زوجته السابقة زينة عاشور أو الفنانة دينا الشربيني رغم تواجدهما في دبي.

وأشارت المصادر إلى أن «الهضبة» قابل أسرته وبالتحديد ابنتيه كنزي وجانا بدون والدتهما، التي قامت خلال تواجدها هناك بعمل رحلة في الصحراء.

ورغم محاولات دينا الشربيني مقابلة «الهضبة» خلال تواجدها فى دبي، إلا أن تلك المحاولات لم تنجح حتى الآن.

اكتفى عمرو دياب خلال تواجده في دبي بالجلوس مع أصدقائه الذين سافروا معهم من القاهرة عبر طائرة خاصة، وهم عمرو منسي ورجل الأعمال عمر إسلام والمنتج موسى عيسى، كما التقى الفنان اللبناني راغب علامة.

يذكر أن عمرو دياب كان قد سافر إلى إمارة دبي قبل نهاية العام الماضي بـ24 ساعة من أجل إحياء حفل غنائي خاص.

واستغل دياب رحلته في الاستجمام بعد أن انتهى في الأسبوع الأخير من عام 2020 من وضع اللمسات الأخيرة على أغنيات البومه الجديد «يا أنا يا لأ»، الذي طرح أغنياته الـ12 خلال الأيام الماضية.

يذكر أن اغنية «شكرا» والتي طرحها ضمن ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ» تصدرت تريند موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بعد ساعات قليلة من طرحها.

كلمات أغنية شكرا لـ عمرو دياب

ويقول مطلعها:

شكرًا كده للي سابنا

واللي استتقل عتابنا

ميجيش ويدق بابنا

عايزين نفرح شوية

خلينا نعيش حياتنا بمزاجنا وبراحتنا

واللي يقل في راحتنا يمشي الفترة اللي جاية

كده لأ تمام التمام ولا ندي حد اهتمام.

وتتابع الأغنية «مش طالبة زعل الليلادي.. واللي بيتلكك سلام.. كل اللي جاي انبساط.. روق هتنسى اللي فات.. عايزين نعيش الليلادي مش هنقضيها حكايات، الدنيا دي ليها حسبة.. فرح وأحزان بنسبة ليه نعيش في خيالنا كذبة ليه نعمل مسرحية».