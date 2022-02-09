«مستثمرd العاشر» و«الجمارك» تبحثان تطبيق النافذة الموحدm للتجارة الخارجية

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف اجتماعات موسعاً لأعضائها على مسرح وزارة المالية بحضور قيادات مصلحة الجمارك حول منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، وبمشاركة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS والقائمة على تنفيذ المشروع.

المستثمرون يطالبون بتسهيل الشحن

أدار اللقاء، الدكتورة منى نصر مستشار وزير المالية للشئون الجمركية بحضور الدكتور محمد عبد العال عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر وعشرات المستثمرين ومسئولى الشحن والتصدير بالمصانع.

وطالب المستثمرين بضرورة تسهيل الشحن، بالإضافة إلى حل مشكلات التي تواجه إعادة تحسين سعر السلع عند الوصول، مؤكدين أن النافذة جيدة ولكن هناك أزمة في التواصل مع المستثمرين مطالبين بوجود وجود فرق عمل لتسهيل الإجراءات للمستثمرين.

تطبيق الكترونى للقضاء على التلاعب في أسعار السلع

ورداً على المستثمرين، قالت الدكتورة منى نصر مستشار وزير المالية للشئون الجمركية، بأنه سيتم عمل تطبيق الكترونى عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي للقضاء على التلاعب فى أسعار السلع المستوردة.

وأكدت مستشار وزير المالية للشئون الجمركية، بأن منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، ستساعد المستثمرين على توحيد الفواتير، بالإضافة إلى وتسريع الإجراءات، والعمل على تطوير مؤشرات مراقبة الأداء والإنذار المبكر، فضلا عن توحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع.

ويأتى هذا الإجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التى تعقدها الجمعية مع قيادات وزارة المالية لحل كافة المشاكل وتسهيل الاجراءات وفقا للمنظومة الجديدة