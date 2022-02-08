«المالية» تبيع سندات خزانة بـ 22 مليار جنية لتمويل عجز الموازنة

أعلن البنك المركزي المصري أن وزارة المالية تمكنت من بيع سندات خزانة بآجال متنوعة بقيمة إجمالية تخطت حاجز 22 مليار جنيه أمس بزيادة قدرها 7 مليارات جنيه عما كانت تعتزم طرحه.

طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية 15.25 مليار جنيه

وكان البنك المركزي المصري أعلن عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عزمه طرح سندات خزانة الاثنين 7 فبراير الجاري آجال «1.5 سنة وسنتين و5 سنوات و10 سنوات« بقيمة إجمالية تصل إلى 15.25 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2021-2022.

نجاح طروحات سندات الخزانة

وبحسب الموقع الرسمي لـ«المركزي» أعلن عن نجاح طروحات سندات الخزانة بعدما أصدر أذون خزانة أجل 10 سنوات بقيمة 20.5 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 14.72% إضافة إلى إصدار سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 1.19 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة بلغت 14.28%، بينما أصدر سندات خزانة اجل عامين بقيمة 352 مليون جنيه بتموسط أسعار فائدة 13.97% في الوقت الذي تراجع فيه عن عدم إصدار سندات خزانة أجل 1.5 سنة.

ويطرح «المركزي» ويصدر أذون وسندات الخزانة بالنيابة عن وزارة المالية كما يدير عمليات الطروحات بالعملة المحلية بشكل متواصل على مدار العام المالي، في الوقت الذي تستخدم «المالية» حصيلة الطروحات والاصدارت في دعم الخزانة العامة للدولة.

وتدبر «المالية» العجز النقدي بالموازنة العامة للدولة على مدار العام المالي الذي وصل خلال العام المالي الحالي 2021-2022 نحو 435 مليار جنيه من خلال الاقتراض من المصادر المحلية مثل إصدار سندات وأذون الخزانة أو الخارجية عن طريق إصدار السندات الدولية بالدولار الأمريكي أو اليورو أو السندات الخضراء أو الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية وزعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .